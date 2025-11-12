Τσιάρας: Πρέπει να κλείσει ο κύκλος της ζωονόσου της ευλογιάς

«Η επιστήμη είναι αυτή η οποία θα μας δείξει πότε, πως και με ποιο τρόπο πρέπει να πάρουμε οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο ή να κινηθούμε σε μια οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση», ανέφερε για τη ζωονόσο της ευλογιάς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

«Η επιστήμη είναι αυτή η οποία θα μας δείξει πότε, πως και με ποιο τρόπο πρέπει να πάρουμε οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο ή να κινηθούμε σε μια οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση», ανέφερε για τη ζωονόσο της ευλογιάς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στον προβληματισμό που διατυπώνεται για τις μαζικές θανατώσεις ζώων αντί της επιλογής του εμβολιασμού. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει μεγάλο μέρος της συζήτησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τις «επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς», στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Η ασφαλής λύση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε, χωρίς να μπούμε σε άλλη λογική, τον κύκλο της ευλογιάς», είπε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι η επιστημονική επιτροπή είναι αυτή η οποία θα δείξει το δρόμο και θα κατευθύνει, έχοντας όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα.

«Δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε όλη την Ευρώπη», είπε ο κ. Τσιάρας για τα θανατωθέντα ζώα και υπεραμύνθηκε των ρυθμίσεων, λέγοντας ότι είναι ρυθμίσεις με στόχο να κρατήσουν «όσο γίνεται πιο ζωνταντούς» τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αυτή τη δύσκολη περίοδο, και να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.

«Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κρίση που αφορά στην ελληνική κτηνοτροφία. Αφορά στο ζωικό μας κεφάλαιο. Σε ένα δεύτερο χρόνο, θα υπάρξει πρόγραμμα αποκατάστασης ζωικού κεφαλαίου, αυτό είναι κυβερνητική δέσμευση. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες ουσιαστικά εξελίσσονται, ότι για να γίνει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, θα πρέπει πρώτα να έχουμε κλείσει τον κύκλο της ζωονόσου και αυτό επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή«, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναφερόμενος στις συζητούμενες διατάξεις είπε: [κάνουμε ένα γενναίο βήμα να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο φιλοδοξεί να λύσει προβλήματα, είναι ένα νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να λύσει όμως το πρόβλημα του παρόντος».

Στην επιτροπή της Βουλής, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παλιούρα Παπακώστα είπε ότι «το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, έχει εθνικό περιεχόμενο. Αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και ρεαλισμό μια κρίση, που δοκίμασε τις αντοχές του πρωτογενούς τομέα και της Ελληνικής υπαίθρου».

«Σε διάστημα μόλις 15 μηνών απ' όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς, έχουν πληγεί πάνω από 1.500 εκμεταλλεύσεις και έχουν θανατωθεί άνω των 400.000 ζώων. Αφήσατε εντελώς έκθετες τις πύλες εισόδου της χώρας και υποστελεχωμένες τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης.

Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης κατά του εμβολίου είναι ότι θα πληγεί η εξαγωγή της φέτας, ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης και σχολίασε: «Τι θέλουμε να αποφύγουμε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου; Θέλουμε να αποφύγουμε να μη γίνουμε ενδημική χώρα. Γιατί τώρα δεν έχουμε στιγματιστεί; Σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε στιγματιστεί; Πόσα ζώα πρέπει να θανατωθούν; Έχει θανατωθεί το 7% του ζωικού κεφαλαίου. Να φτάσουμε στο 50%; Έχουμε στιγματιστεί. Αυτό το οποίο θέλετε να αποφύγετε ως Υπουργείο, αυτό συμβαίνει τώρα».

«Οι αποζημιώσεις είναι ανέκδοτο, μέσα στην τραγική κατάσταση που βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι. Στηρίζατε τους διάφορους εγκληματίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι είναι ακόμα έξω και την ίδια στιγμή στους πραγματικούς παραγωγούς και τους αγρότες όταν αγωνίζονται ιδίως, όπως και χθες στείλατε τα ΜΑΤ», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς.

«Έδειξε ο Πρωθυπουργός και χθες, πως δεν επιθυμεί, αλλά φοβάται τη συζήτηση και το διάλογο με τους παραγωγούς, γιατί γνωρίζει πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει λερωμένη τη φωλιά της», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Χουσεϊν Ζειμπέκ.

«Ακούμε για μέτρα βιοασφάλειας, τη στιγμή που, περνάνε ακόμα και 40 μέρες, για να θαφτούν τα ζώα», επισήμανε ο ειδικός αγορητής της "Νίκης" Κομνηνός Δελβερούδης και κατήγγειλε «ανυπαρξία πληρωμών» στους κτηνοτρόφους, που δεν έχουν χρήματα ούτε τα ζώα τους να ταϊσουν.

«Υπάρχει ένα τοπίο θολό, με αποσπασματικές κινήσεις και προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα, οι οποίες δεν θα μας οδηγήσουν πουθενά», προειδοποίησε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ