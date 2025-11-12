Μασκ κατά φον ντερ Λάιεν: «Ο ηγέτης της ΕΕ θα πρέπει να εκλέγεται από τον λαό»

«Αν η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, σίγουρα η θέση σας ως ηγέτη της ΕΕ θα πρέπει να εκλέγεται απευθείας από τον λαό» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επίθεση εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ κατά της επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω ανάρτησής του.

«Αν η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, σίγουρα η θέση σας ως ηγέτη της ΕΕ θα πρέπει να εκλέγεται απευθείας από τον λαό» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε μια άλλη ανάρτηση, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX πρόσθεσε ότι ο «ηγέτης της ΕΕ» θα πρέπει να «εκλέγεται από τον λαό» του μπλοκ, «όχι να διορίζεται από επιτροπή».

Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις του Μασκ έρχονται μετά την αποκάλυψη της Ευρωπαϊκής Ασπίδας για την Δημοκρατία από την φον ντερ Λάιεν, μιας νέας στρατηγικής για την ενίσχυση της καταπολέμησης των ξένων παρεμβάσεων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών, όπως αναφέρει το Politico.

«Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας μας. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ευημερίας μας. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ασφάλειάς μας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γερμανίδα πολιτικός είχε προτείνει την ιδέα της Ασπίδας Δημοκρατίας σε μια προεκλογική ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία στην Κοπεγχάγη πέρυσι, καθώς επιδίωκε μια ακόμη θητεία ως πρόεδρος της Επιτροπής ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν προτείνεται και ψηφίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, για πενταετή θητεία. Ο προτεινόμενος υποψήφιος πρέπει επίσης να κερδίσει μια ψήφο μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αφού έλαβε την απαιτούμενη υποστήριξη πέρυσι, η φον ντε Λάιεν επέζησε τριών προτάσεων μομφής από παρατάξεις στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.