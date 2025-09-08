Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στο επίκεντρο

Το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στην Γαλλία και στις πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συνεδριάσεις της Δευτέρας, καθώς η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη στην κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, που θα κλείσει με ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, με την πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού να θεωρείται προεξοφλημένη.

«Η Γαλλία πνίγεται σε έναν ωκεανό χρέους», δήλωσε χαρακτηριστικά λίγο προτού ξεκινήσει η κρίσιμη ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης. Επανήλθε σε αυτό που, όπως επανειλημμένως έχει πει, αποτελεί τη ρίζα του προβλήματος που ταλανίζει την χώρα τα τελευταία 25 χρόνια: την αποτυχία να ανασυγκροτηθούν τα δημοσιονομικά μετά από κάθε κρίση.

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε το χρέος, δεν θα μπορέσουμε να δανειστούμε καθόλου», δήλωσε ο Μπαϊρού ανεβαίνοντας στο βήμα του κοινοβουλίου για να αναλάβει την ευθύνη της κυβέρνησής του για τον προϋπολογισμό λιτότητας, που έχει στόχο να περιορίσει το χρέος της χώρας, το οποίο βρίσκεται στο 114% του ΑΕΠ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,52% στις 552,04 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κέρδισε 0,81% στις 5.361 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX σημείωσε κέρδη 0,96% στις 23.824 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,78% στις 7.734 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,14% στις 9.221 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε στο +0,28% και τις 41.723 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 1,08% στις 15.010 μονάδες.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν στενά τη Γαλλία τη Δευτέρα, καθώς η χώρα είναι έτοιμη να βυθιστεί και πάλι σε πολιτική κρίση μετά την ολοκλήρωση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, θέτοντας τον Εμανουέλ Μακρόν ενώπιον ενός διλήμματος: να διατηρήσει ή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Ο ίδιος ο Μπαϊρού ζήτησε την ψηφοφορία μετά από συνεχείς διαμάχες με αντίπαλα πολιτικά κόμματα για περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (51,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Στόχος του Μπαϊρού ήταν να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας στο 4,6% το 2026 - ένα επίπεδο που εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έλλειμμα - αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αντιταχθεί στις περικοπές δαπανών και στις αυξήσεις φόρων σε ίσο βαθμό. Εάν ο Μπαϊρού απομακρυνθεί τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να ορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό της χώρας σε λιγότερο από δύο χρόνια. Περίπου το 77% των πολιτών επικρίνουν τη δράση του Μακρόν, το χειρότερο ποσοστό που είχε ποτέ από την άνοδό του στην εξουσία το 2017, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ifop.

Η απάντηση των 577 βουλευτών αναμένεται το βράδυ. Όμως, δεν υπάρχει κανένα σασπένς: ο κοινοβουλευτικός συνασπισμός, που υποστηρίζει τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει την πλειοψηφία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, έχουν προειδοποιήσει πως θα ψηφίσουν όχι.

Μέσα στην εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν πολύ σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Τα αδύναμα σημάδια από την αγορά εργασίας, τα οποία γύρισαν αρνητικά τον Stoxx 600 την Παρασκευή, έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να μειώσει τα επιτόκια.