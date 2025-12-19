Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία για ΕΕ: «Ο νόμος και η σωφροσύνη κέρδισαν - Μείζον πλήγμα στους πολεμοκάπηλους»

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ότι «ο νόμος και η σωφροσύνη» κέρδισαν, αφού οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δανειστούν μετρητά για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία μάλλον, παρά να χρησιμοποιήσουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

«Μείζον ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα - φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση ρωσικών αποθεμάτων για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X αναφερόμενος στην πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

