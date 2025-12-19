Πολιτική | Ελλάδα

Βουλή: Στις 11 η ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Βουλή: Στις 11 η ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Η ψήφιση του νομοσχεδίου, μετά το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών που έχει καταθέσει η ΝΔ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί γύρω στις 11 το πρωί.

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται στην Ολομέλεια η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» καθώς και των τριών τροπολογιών μεταξύ των οποίων και αυτή με τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Στη συζήτηση χθες στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου μίλησαν τρείς πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς 46 βουλευτές. Σήμερα, η συζήτηση ολοκληρώνεται με τις δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων.

