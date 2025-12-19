Επ. Ανταγωνισμού: Σε προτεραιότητα η έρευνα στην αγορά σχολικών τσαντών και ειδών ένδυσης και υπόδησης

Κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υποθέσεων κάθετων συμπράξεων στην αγορά των σχολικών τσαντών και στην αγορά εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας ειδών επώνυμης ένδυσης και υπόδησης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υποθέσεων κάθετων συμπράξεων στην αγορά των σχολικών τσαντών και στην αγορά εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας ειδών επώνυμης ένδυσης και υπόδησης.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον κλάδο σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού και κασετινών, για πιθανολογούμενες κάθετες συμπράξεις με λιανοπωλητές. Το 2024, η ΓΔΑ επεξέτεινε την αυτεπάγγελτη έρευνα στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας ειδών επώνυμης ένδυσης και υπόδησης.

Νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και το βαθμό συνεργασίας τους.