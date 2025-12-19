Ρεκόρ πληρωμών το 2025 για Σχέδια Βελτίωσης και επενδύσεις άνω 500 εκατ. ευρώ

Σε χρονιά-ορόσημο εξελίσσεται το 2025 για τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς καταγράφεται η υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών στις πληρωμές.

Σε χρονιά-ορόσημο εξελίσσεται το 2025 για τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς καταγράφεται η υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών στις πληρωμές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές-ρεκόρ ύψους 240 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ το προηγούμενο υψηλό του 2021, όταν είχαν απορροφηθεί 168 εκατ. ευρώ.

«Οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, και κυρίως η κλιματική αλλαγή, καθιστούν αναγκαία μια ουσιαστική αναθεώρηση του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής γεωργίας» είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα, προσθέτοντας ότι «τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν βασικό εργαλείο αυτής της μετάβασης, στηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον πρωτογενή τομέα».

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2025 κλείνουμε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΠΑΑ με επιτάχυνση και ρεκόρ πληρωμών στα Σχέδια Βελτίωσης, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων έργων. Παράλληλα, η νέα παρέμβαση για τα θερμοκήπια κατέγραψε εξαιρετικά υψηλή ανταπόκριση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των επενδύσεων στον τομέα.

Επιπλέον, όπως τόνισε η κυρία Ζέρβα, «το 2026 περνάμε αποφασιστικά στον νέο κύκλο των Σχεδίων Βελτίωσης, ώστε οι παραγωγοί, και ιδιαίτερα οι νέοι, να μπορούν να υλοποιούν βιώσιμες και παραγωγικές επενδύσεις με διάρκεια, με την απαραίτητη χρηματοδοτική υποστήριξη να λειτουργεί υποστηρικτικά στην υλοποίησή τους».

Η έντονη κινητικότητα αφορά τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και ειδικότερα τα Σχέδια Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1), με τις αυξημένες ροές χρηματοδότησης να προσφέρουν σημαντική ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που επενδύουν στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η δράση 4.1.5, για την οποία οι εγκρίσεις δόθηκαν το 2024 και αφορά επενδύσεις εκσυγχρονισμού, καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με την επιτάχυνση των πληρωμών να αποτυπώνει τόσο την πρόοδο των έργων όσο και την αυξημένη ετοιμότητα των δικαιούχων να προχωρήσουν σε υλοποίηση, σε ένα περιβάλλον αυξημένων επενδυτικών αναγκών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την γ.γ. του ΥΠΑΑΤ εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι πόροι ώστε όλα τα ημιτελή επενδυτικά σχέδια της περιόδου ΠΑΑ 2014-2022 να συνεχίσουν απρόσκοπτα στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ. «Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ολοκλήρωση ώριμων έργων και η σταθερότητα για τους δικαιούχους» σημείωσε.

Ιδιαίτερα υψηλό ήταν και το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην πρόσφατη Πρόσκληση για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων. Οι υποβολές ολοκληρώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα του ΥΠΑΑΤ, κατατέθηκαν 944 επενδυτικές προτάσεις που αιτούνται ενίσχυση 271 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σχεδόν 480 εκατ. ευρώ, κατατάσσοντας τη δράση στις πλέον ελκυστικές του ΣΣ ΚΑΠ.

«Η μαζική συμμετοχή αποδίδεται στη δυναμική των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, οι οποίες προσφέρουν αυξημένη παραγωγικότητα, καλύτερο έλεγχο κόστους και μεγαλύτερη σταθερότητα εισοδήματος» επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Ζέρβα. Οι δηλωθείσες επενδύσεις αφορούν κυρίως τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αυτοματοποίηση και τον ψηφιακό έλεγχο της παραγωγής, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της σταθερότητας της παραγωγής σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, στο άμεσο διάστημα αναμένεται και η προδημοσίευση της νέας Πρόσκλησης για τις τρεις παρεμβάσεις των Σχεδίων Βελτίωσης στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 που αφορούν την ανταγωνιστικότητα (Π3-73-2.1), την εξοικονόμηση ύδατος (Π3-73-2.2) και την κυκλική οικονομία και τις ενεργειακές επενδύσεις (Π3-73-2.6). Οι παρεμβάσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα θα προβλέπουν ενισχύσεις έως 70% για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, έως 60% για εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και περιβαλλοντικές επενδύσεις και έως 50% για τις λοιπές επενδύσεις, με πρόσθετη στήριξη για τους νέους γεωργούς.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα διατεθούν στους δικαιούχους αναμένεται να υπερβούν τα 260 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αγορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, η ανέγερση και ο εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων, επενδύσεις εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας, εγκαταστάσεις ΑΠΕ για ιδία χρήση, δράσεις κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και εξοπλισμός ψηφιακής διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι θα είναι όχι μόνο φυσικά και νομικά πρόσωπα του γεωργικού τομέα, αλλά και συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ και αγροτικοί συνεταιρισμοί, τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν από τα αυξημένα ανώτατα όρια προϋπολογισμού. Η διεύρυνση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης του αγροτικού συνεταιρισμού, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών.

«Με τη δράση εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων (4.1.5) σε πλήρη εξέλιξη, τα θερμοκήπια να έχουν ήδη ”κλειδώσει” επενδυτικό ενδιαφέρον εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και τις νέες παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ να διαμορφώνουν το επόμενο πλαίσιο, τα Σχέδια Βελτίωσης παραμένουν το βασικό εργαλείο της αγροτικής επενδυτικής δραστηριότητας» δήλωσε η κυρία Ζέρβα.

Καθοριστικό ρόλο τέλος, αναμένεται να έχει και η ενεργοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 και θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα κατά την υλοποίηση των επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ