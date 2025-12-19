Tax & Labour | Φορολογικά

ΑΑΔΕ: QR Code και Barcode για εύκολες και γρήγορες πληρωμές οφειλών»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΑΔΕ: QR Code και Barcode για εύκολες και γρήγορες πληρωμές οφειλών»
Η νέα λειτουργικότητα ενσωματώθηκε στο παραγόμενο ψηφιακό αρχείο κατόπιν και σχετικών αιτημάτων από φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναβαθμίζει και διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές των φορολογουμένων με την προσθήκη QR Code και Barcode για την πληρωμή οφειλών.

Η νέα λειτουργικότητα ενσωματώθηκε στο παραγόμενο ψηφιακό αρχείο κατόπιν και σχετικών αιτημάτων από φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών.

Οι νέες αυτές προσθήκες στο ψηφιακό αρχείο στοχεύουν στην απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας πληρωμής καθώς διασφαλίζουν:

  • Εύκολη & Γρήγορη Ανάγνωση: Το Barcode και το QR Code επιτρέπουν την ταχύτατη ανάγνωση της Ταυτότητας Οφειλής και Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΟ, ΤΡΟ) μέσω των αντίστοιχων scanners στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ΕΛΤΑ, κ.λπ.).
  • Μείωση Λαθών: Η νέα δυνατότητα μειώνει δραστικά τα λάθη πληκτρολόγησης της ταυτότητας πληρωμής, τα οποία συχνά οδηγούν σε άκυρες συναλλαγές, ταλαιπωρώντας τόσο τη Διοίκηση και τους φορείς πληρωμών όσο και τους ίδιους τους οφειλέτες.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές), οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές του εύκολα και γρήγορα μέσω κάρτας ή IRIS, με άμεση πίστωση της πληρωμής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΥΔΑΠ: Προτείνει σταθερά οικιακά τιμολόγια, αύξηση στα πάγια και τέλος αποχέτευσης από το 2026

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

Hydra Rock: «Μαζεύει» εγκρίσεις το mega σύνθετο τουριστικό project των 474,6 εκατ. του Γ. Βαρδινογιάννη

tags:
ΑΑΔΕ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider