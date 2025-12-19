ΧΑ: «Κρατάει» τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Στήριξη στον Γενικό Δείκτη από το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σε δεικτοβαρείς τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Ήπια ανοδικά κινείται στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο οποίος «κρατάει» τις 2.100 μονάδες με στήριξη από το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σε δεικτοβαρείς τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Η σημερινή συνεδρίαση είναι αυτή που θα καθορίσει το πρόσημο της εβδομάδας, καθώς μέχρι το χθεσινό κλείσιμο ο ΓΔ βρισκόταν στο +0,17%. Η αγορά, ωστόσο, παραμένει εντός του στενού εύρους διακύμανσης στο οποίο κινείται εδώ και καιρό, και οι όποιες εξάρσεις σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων δεν αρκούν για τη διαφυγή από αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι ημέρα λήξης συμβολαίων, ενώ η Τρ. Πειραιώς παραμένει εκτός διαπραγμάτευσης και επιστρέφει τη Δευτέρα 22/12.

Εκτός συνόρων, το κλίμα επίσης δε βοηθά στη διαμόρφωση τάσης καθώς, μετά τα χθεσινά μικρά κέρδη στη Wall, ο γερμανικός DAX παραμένει σήμερα αμετάβλητος προς το παρόν, ενώ οριακές διακυμάνσεις, της τάξης του 0,2%, εμφανίζουν οι CAC και FTSE100 σε Παρίσι και Λονδίνο αντίστοιχα.

Στο ταμπλό του FTSE Large Cap, ξεχωρίζει η νέα ανοδική κίνηση της Eurobank στα 3,56 ευρώ, καθώς και τα κέρδη άνω του 1% των Lamda Development, ΔΑΑ, Aktor και Alpha Bank. Σε θετικό έδαφος, μεταξύ άλλων, και οι ΕΤΕ, Coca-Cola HBC, Τιτάν, ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Σε αρνητικό έδαφος, η ElvalHalcor διορθώνει 1,79%, στο -1% η Motor Oil, ενώ με μικρότερες απώλειες κινούνται και οι Metlen, Cenergy, Optima, Viohalco, Τρ. Κύπρου.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,49% στις 2.110,81 μονάδες, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο τραπεζικός δείκτης σε ποσοστό 0,84% στις 2.333,97 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 51 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 42 που υποχωρούν και 58 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 28,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €1,43 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.