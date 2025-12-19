Ευρωαγορές: Μεταβλητότητα στους δείκτες στον απόηχο επιτοκίων και Ουκρανικού

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία ύψους 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026-2027.

Οριακές κινήσεις και μεταβλητότητα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να αναλύουν μία πληθώρα από αποφάσεις κεντρικών τραπεζών, ενώ την ίδια ώρα αναμένουν τις εξελίξεις από την Γαλλία και την κρίσιμη ψήφιση του προϋπολογισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026-2027, μέσω δανεισμού της ΕΕ.

Το εν λόγω δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο μετά την είσπραξη πολεμικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία. Μέχρι τότε, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και η ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τα χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή του δανείου, σε πλήρη συμφωνία με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.

Οι ηγέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων σε μορφή δανείου προς την Ουκρανία, καθώς έγινε σαφές ότι τα δάνεια επανορθώσεων θα απαιτήσουν περισσότερη δουλειά, και οι ηγέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,09% στις 585,35 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,02% στις 5.743 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει κέρδη 0,09% στις 24.215 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 είναι flat στις 8.150 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,04% στις 9.840 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,16% στις 44.543 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται στο +0,05% στις 17.139 μονάδες.

Χθες οι δείκτες ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση με κέρδη μετά και την τέταρτη σερί «παύση» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία διατήρησε ξανά αμετάβλητα τα επιτόκια. Την ίδια στρατηγική ακολούθησαν και οι κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Στον αντίποδα, η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ωθώντας το κόστος δανεισμού σε σχεδόν τριετές χαμηλό στο 3,75% από 4%.

Την Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι επενδυτές θα παρακολουθούν το μέτωπο της Γαλλίας, όπου οι νομοθέτες πρόκειται να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό. Μια κοινή επιτροπή πολιτικών θα συζητήσει τους όρους ενός σχεδίου δαπανών για το 2026 την Παρασκευή, ωστόσο φαίνεται δύσκολο να υπάρξει συναίνεση ανάμεσα στα κόμματα με τις εντελώς διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις. Εάν υπάρξει αδιέξοδο, αυτό θα αναγκάσει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα για να επιτρέψει τη συνέχιση των δαπανών και του δανεισμού και στη νέα χρονιά μέχρι να καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός.

Τον περασμένο μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η πιθανή απουσία προϋπολογισμού πριν από την νέα χρονιά ήταν ένας «κίνδυνος που αιωρείται πάνω από τη Γαλλία».

Ο Λεκορνί είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε πέντε χρόνια, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από 27 ημέρες στο αξίωμα, μόνο και μόνο για να επανέλθει στη θέση μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Ασία: Κέρδη στην Ιαπωνία μετά την απόφαση της BoJ

Σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι ιαπωνικές μετοχές μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (Bank of Japan - BoJ) να προχωρήσει σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995, ενώ παράλληλα δήλωσε έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Η BOJ δήλωσε ότι τα πραγματικά επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν «σημαντικά αρνητικά», προσθέτοντας ότι οι ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν σταθερά την οικονομική δραστηριότητα.

Μετά την απόφαση, η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης στο 2,975%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ το γιεν αποδυναμώθηκε κατά 0,25% στα 155,92 έναντι του δολαρίου. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο άνω του 1%. Ο Topix έκλεισε 0,8% υψηλότερα.

Η Ιαπωνία ξεκίνησε την ομαλοποίηση της πολιτικής της πέρυσι, εγκαταλείποντας το καθεστώς αρνητικών επιτοκίων (το μοναδικό στον κόσμο) που εφάρμοζε από το 2016. Έκτοτε, διατηρεί αυξάνει σταθερά τα επιτόκια, δηλώνοντας ότι στόχος της είναι να επιτύχει έναν «ευνοϊκό κύκλο» αύξησης μισθών και τιμών.

«Η αποδοχή των αυξήσεων των επιτοκίων από την κυβέρνηση φαίνεται να είναι μια κίνηση με επίκεντρο το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανησυχεί για την υποτίμηση του γεν», έγραψε σε σημείωμα μετά την απόφαση ο Ken Matsumoto, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Ιαπωνίας στην Credit Agricole-CIB.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 0,65% στις 4.020,55 και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,55% στις 915,27.

Το Reuters ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας παρεμβαίνει στις αγορές συναλλάγματος πουλώντας δολάρια για να περιορίσει την πτώση του γουόν, σύμφωνα με τον Yoon Kyoung-soo, γενικό διευθυντή του διεθνούς τμήματος της Τράπεζας της Κορέας. Πρόσθεσε ότι οι αρχές διεξάγουν «επιχειρήσεις εξομάλυνσης» για να αντιμετωπίσουν τις απότομες, μονόπλευρες κινήσεις που προκαλούνται από σοβαρές ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης.

Το γουόν διαπραγματεύεται πρόσφατα στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009 και η τελευταία τιμή του ήταν 1.479 έναντι του δολαρίου

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 0,47% στις 8.628,2.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,75%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας αυξήθηκε κατά 0,34% κλείνοντας στις 4.568,18.