Ζελένσκι για το δάνειο των 90 δισ.: Ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας

Newsroom
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθειά της εναντίον της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι αυτή η βοήθεια «ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας».

«Πρόκειται για σημαντική στήριξη, η οποία ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X ευχαριστώντας τους ευρωπαίους ηγέτες. «Είναι σημαντικό το ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ακινητοποιημένα και το ότι η Ουκρανία έλαβε μια εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε αναφερόμενος στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι Ευρωπαίοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Δάνεια
