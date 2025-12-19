Vodafone: Βλέπει εξαγορά και σχεδιάζει συνδυαστικά πακέτα με ενέργεια

Οι πυλώνες ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας για το 2026 - Τα σχέδια για το ICT, οι συμπράξεις στην ενέργεια και ο στόχος για το δίκτυο FTTH.

Νέα στρατηγική που περιλαμβάνει εξαγορά για την ενδυνάμωση του τμήματος ICT αλλά και συμμαχία για την προσφορά συνδυαστικών πακέτων τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, προωθεί η διοίκηση της Vodafone, καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά μετά και την δραστηριοποίηση της ΔΕΗ φουντώνει. Την ίδια στιγμή η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις της για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, ενώ συνεχίζει και το «φρεσκάρισμα» των καταστημάτων της.

Η εξαγορά για το ICT και η είσοδος στην ενέργεια

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Vodafone, Αχιλλέας Κανάρης, σε συνάντηση με δημοσιογράφους, στο επίκεντρο του τηλεπικοινωνιακού ομίλου βρίσκεται ο τομέας του ICT, με στόχο την περαιτέρω επέκταση στο χώρο των υπηρεσιών πληροφορικής. Δεδομένης μάλιστα της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης εντός του επόμενου έτους, η θυγατρική του βρετανιικού ομίλου στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στον πολλά υποσχόμενο τομέα της άμυνας αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, η ψηφιοποίηση του οποίου είναι σε εξέλιξη.

Η εν λόγω δραστηριότητα δεν είναι νέα για την εταιρεία, με την Vodafone να έχει αναλάβει αξιοσέβαστο μερίδιο από την ψηφιοποίηση του δημοσίου που προηγήθηκε. Πλέον βέβαια, για να εντατικοποιήσει την εν λόγω δραστηριότητα της, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εξαγοράς κάποιου εγχώριου system integrator, ο οποίος ενδεχομένως να δραστηριοποιείται και στο χώρο των υπηρεσιών (managed services). Όπως εξήγησε ο κ. Κανάρης η Vodafone είναι ήδη σε επαφή με εταιρείες διαφορετικών μεγεθών, με τις πληροφορίες από την αγορά να συγκλίνουν στο ότι έχει καταλήξει σε short list 2-3 εταιρειών.

Την ίδια στιγμή βέβαια, και δεδομένου του ανταγωνισμού που έχει προκύψει από την δραστηριότητα της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες αλλά και από τα αντίστοιχα βήματα συνδυαστικών πακέτων με ενέργεια που έκανε ο ΟΤΕ, η Vodafone διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας με πάροχο ενέργειας για να λανσάρει τα δικά της συνδυαστικά πακέτα.

Το δίκτυο FTTH, η συνδρομητική και τα καταστήματα

Κατά τα λοιπά η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών με σχέδια να επιταχύνει και σε αυτό τον τομέα. Όπως εξήγησε ο κ. Κανάρης η φετινή χρονιά ξεκίνησε με την εταιρεία να βρίσκεται λίγο πίσω από τον σχεδιασμό της ωστόσο ο στόχος πιάστηκε και πλέον καλύπτει 500 χιλιάδες νοικοκυριά. Για το επόμενο τρίμηνο - συγκεκριμένα μέχρι τον Μάρτιο του 2026 όπου και λήγει το οικονομικό της έτος - υπολογίζει να έχει φτάσει στις 550 χιλιάδες με απώτερο στόχο την παροχή FTTH συνδέσεων σε 800 χιλιάδες νοικοκυριά κι επειχειρήσεις. Παράλληλα συνεχίζει να προσβλέπει και στο Fixed Wireless Access, το οποίο σύμφωνα με τα στελέχη της εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική.

Κινήσεις αναμένονται και στο πεδίο της συνδρομητικής τηλεόρασης με τον επικεφαλής της Vodafone να προοικονομεί ότι το 2026 θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά και σε αυτό το πεδίο. Να υπενθυμίσουμε ότι η Vodafone TV προβάλλει το περιεχόμενο του HBO, το οποίο ανήκει στη Warner Bros, η οποία είναι σε διαδικασία εξαγοράς από το Netflix.

Τέλος για το νέο έτος η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει και στην ανακαίνιση των καταστημάτων της. Όπως αναφέρθηκε χθες έχει ήδη προχωρήσει την αναβάθμιση 50 σημείων του δικτύου καταστημάτων και η διαδικασία για την αναβάθμιση του συνόλου των καταστημάτων της θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος.