ΧΑ: Ασκήσεις ισορροπίας στις 2.000 μονάδες

Upd. 11:32

Διστακτικοί οι επενδυτές στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται με εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.000 μονάδων, μετά τις χθεσινές απώλειες.

Η διστακτικότητα είναι εμφανής και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με οριακά κέρδη σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι, ενώ οι πιέσεις διατηρούνται στην αγορά των πολύ μεγάλης διάρκειας ομολόγων.

Σήμερα η απόδοση των βρετανικών 30ετών «σκαρφαλώνει» στο 5,73%, ενώ συνεχίζεται και η διολίσθηση της στερλίνας στην αγορά συναλλάγματος. Για τα γαλλικά 30ετή η απόδοση παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο 4,50%, όπως και για τα γερμανικά στο 3,41%.

Ξένοι αναλυτές αποδίδουν τις πιέσεις σε γενικότερες ανησυχίες των επενδυτών αναφορικά με το δημόσιο χρέος, σε συνάρτηση με τις πολιτικές προεκτάσεις που έχει η διαχείρισή του, ειδικά για την Ευρώπη. Όλα αυτά, σε μια περίοδο που η πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη πιθανότατα «παγώνει» την προοπτική νέας μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού αναμένονται με ενδιαφέρον σήμερα τα στοιχεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την αγορά να έχει αυξημένη ευαισθησία απέναντι σε οτιδήποτε αφορά την αγορά εργασίας, μετά το σοκ των αναθεωρήσεων του Ιουλίου. Τα σημερινά στοιχεία, ωστόσο, ενδεχομένως έχουν μειωμένη χρησιμότητα και αξιοπιστία καθώς, όπως επισημαίνει η UBS, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη σχετική έρευνα έχει υποχωρήσει κάτω από το 1/3. Ασφαλώς στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα στοιχεία που ανακοινώνονται την Παρασκευή για την απασχόληση.

Εντός συνόρων, η Trade Estates ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών κατά 58,3% για το α’ εξάμηνο, ενώ αποτελέσματα ανακοινώνουν σήμερα και οι ΟΠΑΠ και Quest.

Με ενδιαφέρον αναμένεται επίσης μετά το κλείσιμο και η ετυμηγορία για ένταξη της Metlen στον βρετανικό FTSE100.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.006,39 μονάδες με μικρά κέρδη 0,24%, έχοντας βρεθεί νωρίτερα να υποχωρεί έως τις 1.993 μονάδες.

Οριακή άνοδος 0,12% και για τον τραπεζικό δείκτη στις 2.167,83 μονάδες.

Συνολικά 50 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 46 που υποχωρούν και 57 που διατηρούνται αμετάβλητες, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 28,52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,39 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι ΟΤΕ και Helleniq Energy με κέρδη περί του 1,4%. Ακολουθεί η ΔΕΗ ενισχυμένη 1,23% στα 13,99 ευρώ, και οι τίτλοι των Cenergy και ΟΠΑΠ ενισχυμένοι 1,15% και 1,10% αντίστοιχα.

Στο +0,99% και τα 7,16 ευρώ η Lamda Development, στο +0,80% η Σαράντης, στο +0,70% η ΕΤΕ, ενώ ανοδικά ακολουθούν, μεταξύ άλλων, και οι ΔΑΑ (+0,67%), ΕΥΔΑΠ (+0,57%), Metlen (+0,56%), Alpha Bank (+0,53%), Τρ. Πειραιώς (+0,27%), Coca-Cola HBC (+0,05%) και Eurobank (+0,03%).

Αμετάβλητη στα 21,98 ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως και η Τρ. Κύπρου στα 7,54 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Optima υποχωρεί 1,05% στα 7,53 ευρώ, και ακολουθούν οι τίτλοι των Jumbo (-0,88%), ElvalHalcor (-0,78%), Aegean (-0,15%) και Motor Oil (-0,08%).