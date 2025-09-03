Ευρωαγορές: Rebound στο ταμπλό μετά την χθεσινή πτώση

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι μετοχές την Τετάρτη, αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα της προηγούμενης συνεδρίασης.

Τελευταία ενημέρωση: 13:21

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα της προηγούμενης συνεδρίασης, της χειρότερης σε διάστημα ενός μήνα, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για την δημοσιονομική κατάσταση των μεγαλύτερων οικονομιών της περιοχής, μετά την ανάλυση των στοιχείων για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Αύγουστο.

Με ρυθμούς χελώνας συνέχισε να αναπτύσσεται η οικονομία της ευρωζώνης τον Αύγουστο, καθώς η ασθενέστερη ανάπτυξη των υπηρεσιών αντιστάθμισε τη βελτιωμένη παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα, παρά την πρώτη αύξηση των συνολικών νέων παραγγελιών από τον Μάιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, όπως αναφέρει το Reuters. Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της HCOB για την Ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στις 51,0 μονάδες τον Αύγουστο από 50,9 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας υψηλό 12 μηνών, αλλά εξακολουθώντας να υποδηλώνει μόνο μέτρια ανάπτυξη. Το όριο των 50,0 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,68% στις 546,87 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να ενισχύονται. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,96% στις 5.341 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 ανεβαίνει 0,55% στις 9.166 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 1,% στις 7.733 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,83% στις 23.701 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει άνοδο 0,56% στις 41.963 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινείται στις 14.747 και στο +0,21%.

Σημειώνεται ότι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 27 ετών και 16 ετών αντίστοιχα «σκαρφάλωσαν» οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων 30ετούς διάρκειας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, καθώς και οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις, οι οποίες τροφοδοτούν ταυτόχρονα και την πολιτική αβεβαιότητα. Για τα γαλλικά κρατικά ομόλογα 30ετούς διάρκειας, οι αποδόσεις έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο 2009, στο 4,513%, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,5 μονάδες βάσης, ενόψει της ψήφου μομφής της επόμενης εβδομάδας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει την κυβέρνηση στην ανατροπή λόγω μιας σφοδρής διαμάχης για τον προϋπολογισμό.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται και παγκοσμίως, εν μέσω ανησυχιών για τους εμπορικούς δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, αφότου ένα ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους εμπορικούς δασμούς του είναι παράνομοι. Αυτό εγείρει την πιθανότητα η κυβέρνηση να πρέπει να αποπληρώσει τα χρήματα που έχουν ήδη εισπραχθεί από τους δασμούς, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην ήδη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Σταθερά παραμένουν για την ώρα τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με το ενδεχόμενο της επόμενης κίνησης να είναι είτε μια νέα μείωση είτε, αντιθέτως, μια αύξηση. Αυτό τόνισε ο προσωρινός διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας, Primoz Dolenc, σε συνέντευξή του στη Λιουμπλιάνα. Με την ευρωπαϊκή οικονομία να δείχνει ανθεκτικότητα και τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται κοντά στο 2%, ο Dolenc σημείωσε πως δεν διακρίνει «μεγάλες μεταβολές σε καμία κατεύθυνση» που θα δικαιολογούσαν αλλαγή της νομισματικής πολιτικής αυτόν τον μήνα. «Μετά τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς αποδίδει η πολιτική, τι δείχνουν τα δεδομένα και οι προβλέψεις -και τότε θα αποφασίσουμε. Η κατεύθυνση μπορεί να είναι οποιαδήποτε», ανέφερε.

Απώλειες στην Ασία

Πτωτικά κινήθηκαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις αυξανόμενες αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων και τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορίου.

Οι κινεζικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο μετά την ομιλία του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 26 παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,6% στις 25.343,43 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,68% στις 4.459,83 μονάδες.

Ο δείκτης PMI υπηρεσιών της Κίνας, που παρακολουθεί τη δραστηριότητα στον τομέα υπηρεσιών, έφτασε σε υψηλό 15 μηνών χάρη στην ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση και την ανάκαμψη των ξένων παραγγελιών, αφού έφτασε τις 53 μονάδες τον Αύγουστο από 52,6 τον Ιούλι. Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 7 Απριλίου. Ο δείκτης έκλεισε με πτώση 1,82% στις 8.738,80 μονάδες, λόγω των απωλειών στις μετοχές τεχνολογίας, ακινήτων και ακινήτων. Το ΑΕΠ της χώρας στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η μέτρηση ξεπέρασε την αύξηση 1,6% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,82% κλείνοντας στις 41.961 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 1,07% στις 3.048,89 μονάδες.

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGB) αυξήθηκαν, με την απόδοση των 10ετών JGB να αυξάνεται κατά 3,3 μονάδες βάσης στο 1,636%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi μετά από έντονη μεταβλητότητα έκλεισε στο +0,38% και τις 3.184 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,35% στις 796,81 μονάδες.