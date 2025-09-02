Η χειρότερη συνεδρίαση εδώ και ένα μήνα στις ευρωαγορές

Η μετοχή της Kering ενισχύθηκε 3,83%

Με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη στην χειρότερη συνεδρίαση σε διάστημα ενός μήνα, καθώς οι ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση μεγάλων οικονομιών της περιοχής μείωσαν την «όρεξη» των επενδυτών για ρίσκο.

Οι επενδυτές επεξεργάστηκαν στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης για τον Αύγουστο, όπου ο ρυθμός ανόδου των τιμών διαμορφώθηκε στο 2,1%, με τον δομικό εναρμονισμένο πληθωρισμό (γενικός δείκτης χωρίς τρόφιμα, ενέργεια, καπνό και αλκοόλ) να διαμορφώνεται στο 3,2%. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κατέγραψε ετήσια άνοδο 3,2%, οι τιμές στις υπηρεσίες κυμάνθηκαν στο 3,1%, ενώ στην ενέργεια σημείωσαν πτώση 1,9%

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 1,47% στις 543,34 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50 έχασε 1,41% στις 5.291 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 διολίσθησε 0,91% στις 9.112 μονάδες. Σημειώνεται ότι η βρετανική λίρα υποχώρησε 1,4% έναντι του δολαρίου έπειτα από ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Επιπλέον, οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της χώρας αποτελεί απειλή για το ήδη γεμάτο προκλήσεις δημοσιονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίσει η βρετανική κυβέρνηση, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg θα χρειαστεί να βρει τρόπους για περικοπές ή αύξηση φόρων ώστε να καλύψει ένα κενό 35 δισεκατομμυρίων λιρών (46,9 δισ. δολαρίων).

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 ανήλθε με -0,7% στις 7.654 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX αποδυναμώθηκε 2,21% στις 23.505 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε πτώση 1,66% στις 41.705 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στις 14.717 με -1,49%.

Στο ταμπλό η μετοχή της Nestle στο Χρηματιστήριο της Ελβετίας υποχώρησε σχεδόν 1%, μαζεύοντας τις απώλειες που είχαν φτάσει και στο -3,5% μετά την είδηση της απομάκρυνσης του CEO Laurent Freixe λόγω της εξωσυζυγικής σχέσης που αποκαλύφθηκε πως διατηρούσε με υφιστάμενή του, όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας την Δευτέρας, παραβιάζοντας τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του κολοσσού του λιανεμπορίου. Η έρευνα έγινε υπό την επίβλεψη του προέδρου Paul Bulcke και τη συνδρομή ανεξάρτητων εξωτερικών νομικών συμβούλων. Η αποχώρηση απειλεί με μεγαλύτερη αστάθεια την εταιρεία που παράγει το brand KitKat, η οποία αντιμετωπίζει ήδη μεγάλες προκλήσεις λόγω της πτώσης της κατανάλωσης και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Επίσης, η μετοχή της Kering στο Παρίσι, ιδιοκτήτριας του brand Gucci, ενισχύθηκε 3,83% αφού η χρηματιστηριακή HSBC αναβάθμισε τη σύστασή της σε «buy» από «hold».

Την πρόταση εξαγοράς προς την Mediobanca βελτίωσε η Banca Monte dei Paschi di Siena, προσθέτοντας έως και 750 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ παράλληλα μείωσε το κατώτατο όριο αποδοχής, επιταχύνοντας το σχέδιό της να δημιουργήσει το τρίτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ιταλία. Με την προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς να λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου, η Monte Paschi ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα καταβάλει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που προσφέρεται. Η μετοχή της Monte dei Paschi σημείωσε πτώση 3,01% ενώ της Mediobanca 2,85% στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, καθώς η οικονομία της ευρωζώνης αντέχει τους δασμούς των ΗΠΑ και ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει υψηλότερος από τον αναμενόμενο, δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπος της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Η Σνάμπελ - η πιο ισχυρή μεταξύ των «γερακιών» της ΕΚΤ που τάσσονται υπέρ υψηλότερων επιτοκίων - δήλωσε ότι δεν βλέπει την ανάγκη για περισσότερες μειώσεις και ότι το τρέχον επιτόκιο πολιτικής 2% μπορεί να τονώνει «ήπια» μια ήδη ακμάζουσα οικονομία.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο περιορισμός της ανεξαρτησίας της Fed θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ και να αυξήσει το κόστος δανεισμού αντί να το μειώσει, διαταράσσοντας παράλληλα ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.