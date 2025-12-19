Τουρισμός

Στρασβούργο: Ταξίδι στην «Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στρασβούργο: Ταξίδι στην «Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων»
Μια πόλη που μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το Στρασβούργο συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με τη γερμανική παράδοση.

Μια πόλη που μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το Στρασβούργο συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με τη γερμανική παράδοση. Με το ιστορικό κέντρο που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τα κανάλια, τα γραφικά σπίτια και τον επιβλητικό καθεδρικό ναό, η πόλη προσφέρει μια αυθεντική ευρωπαϊκή εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σε στρατηγική θέση ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, η πρωτεύουσα της Αλσατίας ιδρύθηκε αρχικά ως ρωμαϊκό φρούριο που ονομαζόταν Argentoratum και εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο κατά τον Μεσαίωνα.

Στους αιώνες που ακολούθησαν, το Στρασβούργο άλλαξε πολλές φορές εθνική ταυτότητα, περνώντας από τη γαλλική στη γερμανική κυριαρχία και αντίστροφα, γεγονός που διαμόρφωσε τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική του.

Ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΥΔΑΠ: Προτείνει σταθερά οικιακά τιμολόγια, αύξηση στα πάγια και τέλος αποχέτευσης από το 2026

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

Hydra Rock: «Μαζεύει» εγκρίσεις το mega σύνθετο τουριστικό project των 474,6 εκατ. του Γ. Βαρδινογιάννη

tags:
Γαλλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider