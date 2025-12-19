Στρασβούργο: Ταξίδι στην «Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων»

Μια πόλη που μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το Στρασβούργο συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με τη γερμανική παράδοση.

Μια πόλη που μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το Στρασβούργο συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με τη γερμανική παράδοση. Με το ιστορικό κέντρο που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τα κανάλια, τα γραφικά σπίτια και τον επιβλητικό καθεδρικό ναό, η πόλη προσφέρει μια αυθεντική ευρωπαϊκή εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σε στρατηγική θέση ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, η πρωτεύουσα της Αλσατίας ιδρύθηκε αρχικά ως ρωμαϊκό φρούριο που ονομαζόταν Argentoratum και εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο κατά τον Μεσαίωνα.

Στους αιώνες που ακολούθησαν, το Στρασβούργο άλλαξε πολλές φορές εθνική ταυτότητα, περνώντας από τη γαλλική στη γερμανική κυριαρχία και αντίστροφα, γεγονός που διαμόρφωσε τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική του.