Ευρωζώνη: Υποτονική η ανάπτυξη της οικονομίας τον Αύγουστο

Με ρυθμούς χελώνας συνέχισε να αναπτύσσεται η οικονομία της ευρωζώνης τον Αύγουστο, καθώς η ασθενέστερη ανάπτυξη των υπηρεσιών αντιστάθμισε τη βελτιωμένη παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα, παρά την πρώτη αύξηση των συνολικών νέων παραγγελιών από τον Μάιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της HCOB για την Ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στις 51,0 μονάδες τον Αύγουστο από 50,9 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας υψηλό 12 μηνών, αλλά εξακολουθώντας να υποδηλώνει μόνο μέτρια ανάπτυξη. Το όριο των 50,0 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Οι νέες παραγγελίες σε ολόκληρη την οικονομία αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Μάιο του περασμένου έτους, αν και μόνο ελαφρώς, καθώς η εγχώρια ζήτηση αντιστάθμισε την πτώση των παραγγελιών εξαγωγών, οι οποίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης, η Ισπανία παρέμεινε η καλύτερη σε επίδοση παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, ακολουθούμενη από την Ιταλία, η οποία σημείωσε μικρή επιτάχυνση. Η επέκταση της Γερμανίας επιβραδύνθηκε, ενώ η Γαλλία παρέμεινε σε τροχιά συρρίκνωσης, αν και ο δείκτης PMI αυξήθηκε στο υψηλό 12 μηνών των 49,8 μονάδων.

«Το να οδηγείς ποδήλατο πολύ αργά μπορεί να σε κάνει να ανατραπείς. Αυτός είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ευρωζώνη. Ναι, η οικονομία αναπτύσσεται από την αρχή του έτους, αλλά ο ρυθμός είναι οδυνηρά αργός», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο στα τέλη Ιουλίου, αλλά μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί μόνο ο βασικός δασμός του 15%.

Ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος κυριαρχεί στην οικονομία του μπλοκ, σημείωσε επιβράδυνση της ανάπτυξης σε οριακό ρυθμό, με τον PMI να υποχωρεί στο 50,5 τον Αύγουστο από το τετράμηνο υψηλό του Ιουλίου, που ήταν 51,0.

Η μεταποίηση παρουσίασε την ισχυρότερη αύξηση της παραγωγής της εδώ και σχεδόν 3,5 χρόνια, παρέχοντας ένα φωτεινό σημείο σε ένα κατά τα άλλα υποτονικό οικονομικό τοπίο.

Η συνολική αύξηση της απασχόλησης επιταχύνθηκε σε υψηλό 14 μηνών, με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών να αυξάνουν τον αριθμό των εργαζομένων, ενώ τα εργοστάσια συνέχισαν να απολύουν προσωπικό.

Ωστόσο, οι πιέσεις στις τιμές εντάθηκαν τον Αύγουστο, με το κόστος των εισροών να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο και τις εταιρείες να αυξάνουν τις τιμές τους με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, γεγονός που ενδεχομένως περιπλέκει τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό.

Ο γενικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο, φτάνοντας το 2,1%, πολύ κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2%), γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα επιτόκια πιθανότατα θα παραμείνουν αμετάβλητα στο άμεσο μέλλον.