Απώλειες στη Wall Street στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου

Ιστορικά ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές.

Υποχωρούν οι δείκτες στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του Σεπτεμβρίου καθώς η Wall Street παρέμεινε κλειστή την Δευτέρα λόγω της Labor Day.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 1,15% στις 45.019 μονάδες ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 1,18% στις 6.383 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,93% στις 21.252 μονάδες.

Με το ανεπίσημο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, οι επενδυτές προχωρούν σε profit taking από τις μετοχές που υπεραπέδωσαν με αποτέλεσμα η Nvidia να καταγράφει απώλειες πάνω από 2% όπως και η Palantir.

Επίσης, απώλειες 6% καταγράφει η μετοχή της Kraft Heinz, αφότου ο Γουόρεν Μπάφετ δήλωσε «απογοητευμένος» την απόφαση να διασπαστεί σε δύο εταιρείες. Με συμμετοχή 27,5% στην εταιρεία, η Berkshire Hathaway αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Kraft Heinz και δεν έχει μεταβάλει το ποσοστό της από το 2015 όταν ενορχήστρωσε την συνένωση των δύο κολοσσών δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου στις ΗΠΑ και την 5η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών στον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι εφετείο των ΗΠΑ έκρινε την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι. Συγκεκριμένα, το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ (US Court of Appeals for the Federal Circuit) έκρινε με ψήφους 7-4 ότι μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς. Στη συνέχεια, ο Τραμπ αποκάλεσε «εξαιρετικά κομματικοποιημένο» το Εφετείο και δήλωσε ότι ασκήσει έφεση.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν υπό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να χρειαστεί να επιστρέψουν τα δισ. δολάρια που εισπράχθηκαν από τους δασμούς, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, ενώ ιστορικά ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές, με τον S&P 500 να καταγράφει μέση πτώση 4,2% τα τελευταία πέντε χρόνια και πτώση άνω του 2% κατά μέσο όρο τα τελευταία 10.

Στα μάκρο της ημέρας, μείωση κατέγραψαν οι δαπάνες για κατασκευές στις ΗΠΑ, τον Ιούλιο, καθώς τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων συνέχιζαν να περιορίζουν την αγορά κατοικιών.

Το Γραφείο Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι δαπάνες για κατασκευές μειώθηκαν κατά 0,1% μετά από μια μη αναθεωρημένη πτώση 0,4% τον Ιούνιο. Η μείωση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δαπάνες για ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα μειώθηκαν κατά 0,2%. Οι επενδύσεις σε οικιστικές κατασκευές αυξήθηκαν κατά 0,1%, με τις δαπάνες για νέα έργα μονοκατοικιών να σημειώνουν άνοδο 0,1%.

Οι επενδύσεις σε κατοικίες συρρικνώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 2,5 ετών. Αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο, κάτι που θα σηματοδοτήσει την τρίτη συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση.

Φωτογραφία: @associatedpress