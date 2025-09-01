Labor Day στις ΗΠΑ - Κλειστή η Wall Street

Παραδοσιακά, η εν λόγω αργία «πέφτει» πάντα την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο εργατικό κίνημα των ΗΠΑ.

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, η Wall Street, μιας και οι πολίτες στις ΗΠΑ γιορτάζουν την Ημέρα της Εργασίας (Labor Day).

Παραδοσιακά, η εν λόγω αργία «πέφτει» πάντα την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο εργατικό κίνημα των ΗΠΑ και το πόσο συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας.

Την Παρασκευή, οι δείκτες σημείωσαν απώλειες στη συνεδρίαση ωστόσο ολοκλήρωσαν τον Αύγουστο με κέρδη. Ειδικότερα σε επίπεδο μήνα, ο Dow Jones ενισχύθηκε περίπου 3%, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο άνω του 1% με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα τεχνολογικών κολοσσών, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε σχεδόν 2%, πετυχαίνοντας τον τέταρτο διαδοχικό μήνα κερδοφορίας.

Τι είναι η Labor Day

Η Ημέρα της Εργασίας (Labor Day) είναι μια ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες που γιορτάζεται την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την αμερικανική εργατική τάξη για τα έργα και τις συνεισφορές της στα επιτεύγματα των ΗΠΑ. Το τριήμερο που πέφτει ονομάζεται Εργατικό Σαββατοκύριακο.

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς τα συνδικαλιστικά σωματεία και το εργατικό κίνημα μεγάλωναν και αποκτούσαν περισσότερη φωνή και δύναμη.

Οι συνδικαλιστές πρότειναν να οριστεί μια ημέρα για τον εορτασμό της εργασίας και διοργανώθηκε η πρώτη παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Το 1887, το Όρεγκον ήταν η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που την έκανε επίσημη αργία, ενώ όταν έγινε επίσημη ομοσπονδιακή αργία επτά χρόνια μετά, 30 πολιτείες στις ΗΠΑ γιόρτασαν επίσημα την Εργατική Πρωτομαγιά.