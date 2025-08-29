Wall Street: O PCE απομακρύνει τους δείκτες από τα ρεκόρ

Μετρημένες και... σκεπτόμενες κινήσεις πραγματοποιούν οι δείκτες, υποχωρώντας από το επίπεδο των χθεσινών ρεκόρ, μετά τη νέα έκθεση του PCE.

Μετρημένες και... σκεπτόμενες πραγματοποιούν οι δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, υποχωρώντας από το επίπεδο των χθεσινών ρεκόρ, με τους επενδυτές να έχουν στα χέρια τους τη νέα έκθεση για τον PCE που δείχνει πως οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν κάτι που δίνει στην Fed τροφή για περαιτέρω σκέψη, παρά το γεγονός πως η πλειοψηφία της αγοράς αναμένει πως η Fed θα προχωρήσει τελικά σε μείωση των επιτοκίων στην συνεδρίαση του επόμενου μήνα.

Ο δομικός δείκτης PCE, ένα βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθείται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και εξαιρεί το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προσδοκίες, ωστόσο καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο εδώ και πέντε μήνες, κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο από τους επενδυτές. Σε μηνιαία βάση, αυξήθηκε 0,3%, όσο και τον περασμένο μήνα, παραμένοντας επίσης σύμφωνος με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow διαπραγματεύεται 0,38% χαμηλότερα στις 45.464 μονάδες, ο S&P 500 κινείται στο -0,64% στις 6.460 μονάδες ενώ ο Nasdaq υποχωρεί 1% στις 21.480 μονάδες.

Χθες, ο S&P 500 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 6.500 μονάδες ενώ και o Dow έκλεισε με νέο ρεκόρ. Τα ρεκόρ της Πέμπτης θέτουν τους δείκτες σε τροχιά για να κλείσουν τον Αύγουστο με σταθερά κέρδη. Ο Dow καταγράφει άνοδο άνω του 3% τον Αύγουστο, ο S&P 500 άνω του 2%, ενώ ο Nasdaq σημειώνει άνοδο άνω του 2%.

Η αγορά άγγιξε νέα υψηλά ενώ φτάνει σε ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο λόγω της αργίας της Δευτέρας αλλά και σε μήνα που ιστορικά ήταν κακός για τους βασικούς δείκτες αναφοράς. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας με τις μεγαλύτερες απώλειες για τον S&P 500, τον Dow και τον Nasdaq από το 1950, σύμφωνα με το Almanac του The Stock Trader.

«Η Fed άνοιξε την πόρτα για μειώσεις επιτοκίων, αλλά το μέγεθος αυτού του ανοίγματος θα εξαρτηθεί από το εάν η αδυναμία της αγοράς εργασίας συνεχίζει να μοιάζει με μεγαλύτερο κίνδυνο από την αύξηση του πληθωρισμού», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομικής στρατηγικής της Morgan Stanley Wealth Management. «Ο σημερινός δείκτης τιμών PCE θα διατηρήσει την προσοχή στην αγορά εργασίας. Προς το παρόν, οι πιθανότητες εξακολουθούν να ευνοούν μια μείωση τον Σεπτέμβριο», τονίζει.

Η μετοχή της Nvidia διευρύνει τις χθεσινές απώλειες, υποχωρώντας άνω του 3%, μετά την αναφορά της Wall Street Journal ότι ο κινεζικός γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba δημιούργησε ένα πιο προηγμένο τσιπ. Τα έσοδα της Alibaba για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ωστόσο το τμήμα cloud computing σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη κατά 26%, ταχύτερος ρυθμός από το 18% του προηγούμενου τριμήνου.

Σε άλλα νέα από το πεδίο της αμερικανικής οικονομίας, απότομη διεύρυνση σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο, υποδηλώνοντας ότι το εμπόριο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας το τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών διευρύνθηκε κατά 22,% στα 103,6 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα, υπερβαίνοντας κατά πολύ την πρόβλεψη των 89,45 δισ. δολαρίων σε έρευνα του Reuters.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 18,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 281,5 δισ. δολάρια. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,1 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 178,0 δισ. δολάρια.