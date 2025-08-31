Οι επιθέσεις του Τραμπ στη Fed ευνοούν χρυσό και ασήμι

Η θεσμική αβεβαιότητα μπορεί να κρατήσει τον χρυσό ανθεκτικό ακόμη και σε περιόδους ενίσχυσης του δολαρίου. Τι αποκαλύπτει η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το Δ.Σ. της Fed αφορά περισσότερο τον θεσμό, παρά την ίδια ως πρόσωπο, και λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τις τιμές του χρυσού, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο της θεσμικής αβεβαιότητας, αναφέρει σε ανάλυσή του ο Επικεφαλής Στρατηγικής για τις αγορές εμπορευμάτων της Saxo Bank, Ole Hansen.

Η αρχική αντίδραση της αγοράς απέναντι στην τελευταία «πρωτοβουλία» Τραμπ ήταν προσεκτική. Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε και οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων υποχώρησαν, λόγω των προσδοκιών ότι οι μειώσεις επιτοκίων θα έρθουν νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, όπως εξηγεί ο Hansen, το επεισόδιο με την Κουκ και οι επιθέσεις προς τον Πρόεδρο της Fed έχουν φέρει την ανεξαρτησία της Fed στο επίκεντρο για τους παγκόσμιους επενδυτές.

Από τον Τραμπ στον Μπαϊρού

Αυτή την περίοδο, υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις που επηρεάζουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία του δολαρίου. Οι εξελίξεις με τη Fed αποδυνάμωσαν το αμερικανικό νόμισμα, το οποίο όμως σε περιόδους αβεβαιότητας τείνει να προσελκύει κεφάλαια από που αναζητούν «ασφαλή καταφύγια».

Στο μεταξύ, προκύπτουν νέες προκλήσεις από την Ευρώπη, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία ενδέχεται να πιέσει το ευρώ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο long έναντι του δολαρίου.

Για τα πολύτιμα μέταλλα, το ισχυρότερο δολάριο συνήθως λειτουργεί αρνητικά. Από την άλλη, όπως εξηγεί ο Hansen, το αδύναμο ευρώ αυξάνει τις τιμές του χρυσού σε τοπικό νόμισμα στην ευρωζώνη, ενισχύοντας την επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο. Επιπλέον, όταν το δολάριο ισχυροποιείται λόγω αβεβαιότητας, και όχι λόγω οικονομικής ανάπτυξης, ο χρυσός κρατάει την αξία του, καθώς ο ίδιος παράγοντας, η αβεβαιότητα, επίσης στηρίζει τις τιμές του μετάλλου.

Με άλλα λόγια, η θεσμική αβεβαιότητα μπορεί να κρατήσει τον χρυσό ανθεκτικό ακόμη και σε περιόδους ενίσχυσης του δολαρίου.

Οι προοπτικές του χρυσού

Βραχυπρόθεσμα, ο χρυσός ευνοείται από τρεις παράγοντες. Την πολιτική αβεβαιότητα, την προοπτική μείωσης επιτοκίων και τη ζήτηση από επενδυτές που αντισταθμίζουν θεσμικό κίνδυνο. Οποιαδήποτε προσωρινή ενίσχυση του δολαρίου πιθανότατα θα οδηγήσει σε φάση συσσώρευσης και όχι σε αλλαγή τάσης, εκτιμά ο Hansen, εφόσον η Fed παραμείνει σε πορεία μείωσης επιτοκίων.

Μακροπρόθεσμα, οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες παραμένουν η σταθερή βάση για τις τιμές του μετάλλου. Η ζήτηση αυτή έχει αποτρέψει μεγάλες πτώσεις του χρυσού την τελευταία τριετία. Ταυτόχρονα, η προοπτική νέων μειώσεων επιτοκίων και χαμηλότερου κόστους διακράτησης έχουν ενισχύει τη ζήτηση για ETFs χρυσού, με τις συνολικές επενδυτικές θέσεις να κινούνται σε υψηλό δύο ετών.

Το αρνητικό σενάριο για τον χρυσό θα ήταν να προκύψουν ταυτόχρονα μια νομική απόφαση που μειώνει τη θεσμική αβεβαιότητα, ανοδικές εκπλήξεις στον πληθωρισμό που «φρενάρουν» τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, καθώς και μείωση των αγορών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Ένας τέτοιος συνδυασμός μοιάζει απίθανος βραχυπρόθεσμα.

Σε επίπεδο τεχνικής ανάλυσης, η τιμή του χρυσού τους τελευταίους τρεις μήνες συσσωρεύει, με πλάγια κίνηση σε στενό εύρος διακύμανσης, κοντά στα 3.350 δολάρια. Για να αλλάξει αυτό θα χρειαστεί ανοδική διάσπαση πάνω από τα 3.450 δολάρια, ενώ προς τα κάτω η διάσπαση των 3.250 δολαρίων πιθανώς θα σηματοδοτήσει μια νέα μακρά περίοδο συσσώρευσης.

Οι προοπτικές για το ασήμι

Το ασήμι ακολουθεί τον χρυσό ως προς τα μακροοικονομικά μεγέθη (δολάριο, πραγματικά επιτόκια κλπ.) αλλά εμφανίζει επιπλέον μικροοικονομικά χαρακτηριστικά. Η βιομηχανική ζήτηση για το μέταλλο παραμένει ισχυρή, με ώθηση από τα φωτοβολταϊκά και την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, αναμένεται εκ νέου έλλειμμα προσφοράς φέτος που, έστω κι αν είναι μικρότερο σε σχέση με το προηγούμενος έτος, είναι αρκετό για να οδηγήσει το ασήμι σε υπεραπόδοση.

Τοπ ασήμι κινείται αυτή τη στιγμή σε μια ζώνη μεταξύ 37,20 και 39,15 δολαρίων, με τους αναλυτές να παρακολουθούν στενά το επόμενο ψυχολογικό όριο των 40 δολαρίων.

Καμπύλη αποδόσεων ΗΠΑ και επιπτώσεις για τον χρυσό

Το spread μεταξύ 2ετών και 10ετών αμερικανικών ομολόγων βρίσκεται κοντά στις 60 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2022. Κι αυτό, διότι οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις υποχωρούν λόγω προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων, ενώ οι μακροπρόθεσμες παραμένουν ψηλά λόγω ανησυχιών την ανεξαρτησία της Fed, τον πληθωρισμό και το αμερικανικό χρέος.

Οι χαμηλότερες βραχυπρόθεσμες αποδόσεις μειώνουν το κόστος ευκαιρίας για διακράτηση χρυσού, κι αυτό εξηγεί και την άνοδο των ETFs χρυσού. Στο μεταξύ, οι αποδόσεις των 10ετών παραμένουν πάνω από το 4,2%, ενισχύοντας το προφίλ του χρυσού ως «καταφύγιο» τόσο έναντι του πληθωρισμού, όσο και έναντι της θεσμικής αβεβαιότητας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Hansen.

Ο ίδιος τονίζει ότι η παραδοσιακά αρνητική συσχέτιση μεταξύ χρυσού και πραγματικών αποδόσεων έχει αποδυναμωθεί από το 2022 και μετά, λόγω γεωπολιτικών κινδύνων, παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, δημοσιονομικών ανησυχιών και ζήτησης-ρεκόρ από τις κεντρικές τράπεζες. Έτσι, ακόμη και αν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις ανεβαίνουν, στον βαθμό που αντανακλούν ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed ή την αύξηση του αμερικανικού χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ο χρυσός καταφέρνει να ενισχύεται.