Νέες πιέσεις στο ταμπλό του ΧΑ

Σε πτωτικό τέμπο οι συναλλαγές της Παρασκευής στη Λεωφόρο Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου. Στις 2.020 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, απώλειες 1,8% στις τράπεζες.

Upd. 11:51

Σε πτωτικό τέμπο οι συναλλαγές της Παρασκευής στη Λεωφόρο Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, με τον Γενικό Δείκτη να ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Με αυτό το τριήμερο πτωτικό σερί, που έχει κοστίσει στον Γενικό Δείκτη το 3,44% της αξίας του, και με τις απώλειες του τραπεζικού δείκτη στο ίδιο διάστημα να διαμορφώνονται σε 5,29%, η ελληνική αγορά έχει «αποφορτίσει» ένα μικρό κομμάτι των συσσωρευμένων κερδών των προηγούμενων μηνών, κίνηση που δεν ανατρέπει τη μακροπρόθεσμη τάση.

Η άμεση στήριξη για τον Γενικό Δείκτη βρίσκεται πλέον ελαφρά κάτω από τις 2.000 μονάδες, με τη βραχυπρόθεσμη τάση ωστόσο διαμορφώνεται αυτή την περίοδο πρωτίστως από καταλύτες στο εξωτερικό. Οι εξελίξεις στη Γαλλία παραμένουν στο επίκεντρο, ενώ στο κάδρο μπαίνουν πιο έντονα και οι εξελίξεις -ή η απουσία αυτών- στην Ουκρανία, ειδικά μετά τη χθεσινή επίθεση στο Κίεβο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται σήμερα και τα στοιχεία για την απασχόληση στη Γερμανία, όπου ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3.000.000 άτομα για πρώτη φορά από το 2015, με την εποχικά προσαρμοσμένη ανεργία στο 6,3%. Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για κάποια ξαφνική εξέλιξη, καθώς οι τάσεις είναι γνωστές εδώ και καιρό, ωστόσο είναι πιθανό η εικόνα να επιδεινωθεί, πριν σημειωθεί ουσιαστική βελτίωση. Η πορεία της απασχόλησης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη δημόσια συζήτηση της χώρας, σε κάθε περίπτωση ωστόσο, έστω κι αν είναι σταδιακή, η αύξηση της ανεργίας συνδέεται με απώλεια εισοδήματος και με την οικονομική ευημερία γενικότερα, όπως επισημαίνει η ING.

Στα ενθαρρυντικά, το γεγονός ότι οι αγοραστές επιδεικνύουν αντανακλαστικά, όπως στην περίπτωση της Lamda Development, η μετοχή της οποίας «σκαρφαλώνει» σήμερα έως τα 7,50 ευρώ, με κέρδη έως και άνω του 5% νωρίτερα, στον «απόηχο» του deal με την ION Group.

Ο Γενικός Δείκτης, που κινείται σε αρνητικό έδαφος από τα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, υποχωρεί 1,04% στις 2.022,01 μονάδες.

Πιέσεις και στον τραπεζικό δείκτη, που κινείται στο -1,79% και τις 2.162,93 μονάδες.

Με τζίρο της τάξης των 32,19 εκατ. ευρώ, στο σύνολο του ταμπλό 34 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 72 που υποχωρούν και 47 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, στην «κορυφή» των κερδών βρίσκεται η Lamda Development με κέρδη 2,53% στα 7,30 ευρώ, και ακολουθούν ανοδικά οι μετοχές των Σαράντης (+0,14% στα 14,72 ευρώ) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,09% στα 22,40 ευρώ).

Στον αντίποδα, οι Τρ. Πειραιώς υποχωρούν 2,18% και 2,07% αντίστοιχα, στο -1,97% κινείται η ΕΤΕ, στο -1,95% η Eurobank και στο -1,80% η Alpha Bank.

Απώλειες άνω του 1% καταγράφουν επίσης οι Aktor (-1,68%), Helleniq Energy (-1,45%), Optima (-1,27%), Viohalco (-1,23%) και Coca-Cola HBC (-1,06%).

Με μικρότερες απώλειες ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι Motor Oil (-0,55%), ΟΠΑΠ (-0,47%), Cenergy (-0,37%), Metlen (-0,37%), ΔΕΗ (-0,28%), Jumbo (-0,26%), Τιτάν (-0,13%) και ΟΤΕ (-0,12%).