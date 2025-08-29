Χρηματιστήριο Αθηνών: Ένα καλοκαίρι αλλιώτικο από τα άλλα...

Ξεκίνησε «δυνατά», εξελίχθηκε με τρόπο που εξέπληξε ακόμα και τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς, και κλείνει μάλλον επεισοδιακά. Από χρηματιστηριακής άποψης, το καλοκαίρι του 2025 θα το θυμόμαστε για καιρό.

Η έναρξη του Ιουνίου βρήκε τη Λεωφόρο Αθηνών να «ζυγίζει» ένα deal που τάραξε τα νερά στον τραπεζικό κλάδο, αφότου η UniCredit ανακοίνωσε ότι ενισχύει τη θέση της στην Alpha Bank κοντά στο 20%. Έκτοτε η μετοχή έχει «γράψει» ένα εντυπωσιακό +110%. Στο μεσοδιάστημα η UniCredit έγινε η δεύτερη -μόλις- τράπεζα της Ευρωζώνης με κεφαλαιοποίηση άνω των 100 δισ. ευρώ, η συγχώνευση των UniCredit Bank Romania και Alpha Bank Romania ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ στις 18 Αυγούστου, και μόλις χθες έγινε γνωστό ότι ο ιταλικός όμιλος αύξησε εκ νέου το ποσοστό του στην Alpha στο 26%.

Στα τέλη του ίδιου μήνα, η Metlen ανακοίνωσε το δικό της μεγάλο βήμα. Την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το μεγαλύτερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της Ευρώπης. Ένα βήμα από το οποίο η J.P. Morgan υπολογίζει ότι ο ελληνικός όμιλος θα προσελκύσει καθαρές εισροές πάνω από 400 εκατ. ευρώ και το οποίο αποτελεί «διαβατήριο» για την είσοδο του ομίλου σε μεγάλους δείκτες των FTSE και MSCI. Η ανταπόκριση των μετόχων υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης ξεπέρασε το 90%, κι έτσι η Metlen έκανε ντεμπούτο στο βρετανικό ταμπλό στις 4 Αυγούστου. Ένα ντεμπούτο που, μεταξύ άλλων, λειτούργησε ως διαφήμιση συνολικά για τη χώρα, τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις προοπτικές τους.

Μέσα στο… κατακαλόκαιρο, έγινε επίσης γνωστό το ενδιαφέρον της Euronext για εξαγορά της ΕΧΑΕ. Ο ευρωπαϊκός όμιλος κατέθεσε νέα βελτιωμένη προσφορά στα τέλη Ιουλίου, με τη μετοχή της ΕΧΑΕ στο μεταξύ να έχει «εκτοξευθεί» από τα 5,99 ευρώ στα επίπεδα των 7,45-7,50 ευρώ. Όπως συνέβη με την περίπτωση της Metlen, έτσι και η προσέγγιση Euronext-EXAE τράβηξε το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ και των μεγάλων οίκων του εξωτερικού, και αναμένουμε πλέον το πώς θα εξελιχθεί η προαιρετική δημόσια πρόταση, προς τα τέλη του έτους κατά πάσα πιθανότητα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η S&P DJI είχε δώσει «σήμα» αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές, για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Αύγουστος, όμως, επιφύλασσε μία ακόμα σημαντική εξέλιξη, καθώς έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της CrediaBank για την HSBC Μάλτας. Πλέον οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει και επισήμως ότι βρίσκονται σε αποκλειστικές συζητήσεις, σε ένα deal που ουσιαστικά έρχεται να «σφραγίσει» τη γέννηση του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Κινητικότητα στο ταμπλό

Το αποτέλεσμα του ειδησεογραφικά πλούσιου -εντός και εκτός συνόρων- θέρους, των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου των ελληνικών εισηγμένων και των deals που προαναφέρθηκαν, ήταν ότι το ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών παρέμεινε εξαιρετικά δραστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και, κυρίως, του Αυγούστου. Στις αρχές του μήνα ο Γενικός Δείκτης, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2010, κατάφερε να διασπάσει ανοδικά το επίπεδο των 2.000 μονάδων.

Το εξίσου σημαντικό είναι ότι η αγορά κρατήθηκε ψηλά και σε ό,τι αφορά τους τζίρους καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Χαρακτηριστική η περιγραφή της Fast Finance, που έκανε λόγο για έναν «Αύγουστο για τα επενδυτικά βιβλία», σημειώνοντας ότι τέτοιο επενδυτικό ενδιαφέρον είχε να παρουσιαστεί στο ελληνικό ταμπλό, για τη δεδομένη περίοδο του έτους, εδώ και 25 χρόνια.

Σχεδόν αναπόφευκτα, μετά την άνοδο που είχε προηγηθεί ειδικά στους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, το φετινό καλοκαίρι σηματοδότησε και το «ξύπνημα» της περιφέρειας. Είναι πλέον πολλοί οι μεσαίοι και μικροί τίτλοι που έχουν ξυπνήσει από λήθαργο, άλλοι δικαιολογημένα και άλλοι… όχι και τόσο.

Επεισοδιακό φινάλε

Μετά από αλλεπάλληλα υψηλά 15ετίας, και ενώ βρισκόταν σε φάση συσσώρευσης, οδεύοντας ωστόσο ολοταχώς προς τον δέκατο διαδοχικό κερδοφόρο μήνα, ήρθαν οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία να δώσουν αφορμή σημαντικής διόρθωσης, κάτι που είχε αποφευχθεί ακόμα κι όταν η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου βρισκόταν στο «κόκκινο».

Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι του 2025 έφερε πρωτοφανείς καταστάσεις και στο γεωπολιτικό πεδίο, με αποκορύφωμα τον 12ήμερο πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, ο οποίος οδήγησε και σε άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ. Την περίοδο εκείνη, στα μέσα Ιουνίου, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών είχε «γράψει» έξι διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις με συνολικές απώλειες 4,7%. Το χαμένο έδαφος ωστόσο καλύφθηκε τάχιστα, μέσα σε τρεις μόλις ημέρες, και ο ΓΔ συνέχισε έκτοτε, σχεδόν απερίσπαστος, την ανοδική του πορεία.

Με αφορμή λοιπόν τη Γαλλία, το κλείσιμο του Αυγούστου οδήγησε την αγορά σε ένα μίνι πτωτικό σερί που θέτει υπό... αμφισβήτηση το μηνιαίο πρόσημο. Εν τέλει, το αν ο Αύγουστος θα γίνει ο δέκατος διαδοχικός ανοδικός μήνας για το ΧΑ ελάχιστη σημασία έχει, για στατιστικούς και μόνο λόγους. Το ουσιαστικό ερώτημα για την αγορά είναι αν υπάρχουν δυνάμεις ώστε να αντιδράσει βραχυπρόθεσμα και να κινηθεί εκ νέου προς τα πρόσφατα υψηλά.

Οι διεθνείς εξελίξεις ασφαλώς θα επηρεάσουν, αλλά οι ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων, που πυκνώνουν τις επόμενες ημέρες, μπορούν να αποτελέσουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δοκιμαστούν τα αντανακλαστικά όλων.