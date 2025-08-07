Νέα κέρδη στη Wall Street με tech rally

Ο Dow Jones κερδίζει 0,50% στις 44.419 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,52% στις 6.378 μονάδες ενώ ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,78% στις 21.330 μονάδες.

Συνεχίζει στο «πράσινο» η Wall Street tην Πέμπτη, με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι αμερικανικοί δασμοί σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο «χτύπημα» στα τσιπ. Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε σχέδια για δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, ωστόσο υποσχέθηκε να εξαιρέσει εταιρείες που μεταφέρουν την παραγωγή πίσω στις ΗΠΑ. αλλά με ευρείες εξαιρέσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κερδίζει 0,50% στις 44.419 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,52% στις 6.378 μονάδες ενώ ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,78% στις 21.330 μονάδες. Ταυτόχρονα, σε εβδομαδιαία βάση, οι δείκτες επιδίδονται σε κερδοφόρα πορεία με τον Nasdaq να ηγείται των κερδών μετρώντας άνοδο 2,5%, ενώ έπεται ο S&P 500 με +1,7% και ακολουθεί ο Dow Jones με +1,4%.

Στα ταμπλό, η Nvidia προσθέτει 1,97%, η Advanced Micro Devices (ΑΜD) εκτινάσσεται 3,9%, ενώ η ETF VanEck Semiconductor (SMH) καταγράφει κέρδη 2,52%. H Apple διατηρεί το ανοδικό της μομέντουμ με ράλι 2,68% καθώς θα δαπανήσει ακόμη 100 δισ. δολάρια για να αυξήσει την παραγωγή στις ΗΠΑ προσπαθώντας να αποφύγει τους επιβαρυντικούς δασμούς στα εμβληματικά iPhones.

«Θα επιβάλουμε πολύ μεγάλο δασμό στα τσιπ και τους ημιαγωγούς», τόνισε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη. «Αλλά τα καλά νέα για εταιρείες όπως η Apple είναι ότι αν κατασκευάζετε στις ΗΠΑ ή έχετε δεσμευτεί να κατασκευάσετε, δεν θα υπάρχει χρέωση» πρόσθεσε. Υποστηρικτικά στο κλίμα και τα νέα από τα μάκρο, καθώς οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας (αν και αυξήθηκαν), έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ διαθέτει σημάδια ανθεκτικότητας.

Ο Κρίστιαν Κερ, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στην LPL Financial, σημείωσε ότι η αβεβαιότητα της αγοράς έχει μειωθεί δραματικά από τις αρχές Απριλίου κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των δασμολογικών εντάσεων. «Η μεταβλητότητα στις κύριες κατηγορίες assets βρίσκεται επί του παρόντος σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα. Οι μετοχές έχουν επίσης ακολουθήσει το παράδειγμά τους, με το επίπεδο νευρικότητας να έχει διολίσθησει σε χαμηλό 14 μηνών (από Ιούνιο 2024).