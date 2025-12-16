ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι δύο από τους επτά κατηγορούμενους από την Κρήτη

Ειδήσεις | Ελλάδα

Πλην των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν στη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στην Κρήτη, στην υπόθεση φαίνεται να έχουν εμπλοκή και άλλα 26 πρόσωπα.

Ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες των επτά πρώτων κατηγορούμενων από τη δικογραφία που σχηματίστηκε για δράση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι 15 κατηγορούμενοι που μεταφέρθηκαν την Κυριακή το πρωί από την Κρήτη, θα απολογηθούν σε ομάδες σήμερα, αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ήδη έχουν απολογηθεί και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο από τους 7 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο που αφέθηκαν ελεύθεροι, που είναι πατέρας και γιος, φέρονται να είπαν στον δικαστικό λειτουργό ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες όμως δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες σχετικά με την συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος τής περιουσίας της ΕΕ και του Δημοσίου, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κ.ά. Η πρώτη ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, αφορά κυρίως κατηγορούμενους που δεν τους καταλογίζεται ενεργός ρόλος στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία και τη δράση της ομάδας.

Κατά τη διαδικασία της Τετάρτης, ενώπιον του δικαστικού θα βρεθεί η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων ενώ η Πέμπτη θα είναι η μέρα που προγραμματίζονται οι τελευταίες απολογίες κατηγορουμένων οι οποίοι κατά την κατηγορία αποτελούν την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία περιγράφονται συγκεκριμένα πρόσωπα σε ρόλο ηγετικής ομάδας.

Ως αρχηγός, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατηγορείται 47χρονος συνδικαλιστής στον αγροτικό τομέα, ενώ οι αρχές θεωρούν ότι συγγενικά του πρόσωπα, καθώς και ένας λογιστής ανήκαν στην διευθυντική ομάδα. Η όλη δραστηριότητα της οργάνωσης, που εκτείνεται από το 2019 έως σήμερα, φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά που εκτιμάται στα 1,7 εκατ. ευρώ. Πλην των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν στη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στην Κρήτη, στην υπόθεση φαίνεται να έχουν εμπλοκή και άλλα 26 πρόσωπα.

