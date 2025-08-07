Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές εν μέσω δασμών και εταιρικών ανακοινώσεων

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύονται στις συναλλαγές της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύονται στις συναλλαγές της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο, καθώς σήμερα τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο νέος γύρος των εταιρικών ανακοινώσεων για τις επιδόσεις τους στο β' τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει κέρδη 0,17% στις 541,89 μονάδες, με τον ταξιδιωτικό κλάδο να ενισχύεται κατά 1,6%, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύεται κατά 0,38% στις 5.283 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 0,16% στις 23.963 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος κερδίζει 0,34% στις 7.659 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,27%, εν αναμονή της απόφασης της Bank of England για τα επιτόκια, με την αγορά να αναμένει μείωση από το 4,25% στο 4%. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,36% στις 41.139 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,53% στις 14.615 μονάδες.

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στις αγορές της Ασίας - Ειρηνικού, στον απόηχο των ανακοινώσεων Τραμπ για δασμούς ύψους 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, από τους οποίος ωστόσο θα εξαιρούνται όσες εταιρείες έχουν αρχίσει να μεταφέρουν την παραγωγή τους πίσω στις ΗΠΑ.

Στο Χρηματιστήριο του Τόκυο, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 41.059 μονάδες, όπως και ο δείκτης HSI στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 25.053 μονάδων, με άνοδο 0,57%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai ενισχύθηκε οριακά κατά 0,16% στις 3.639 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Nifty 50 υποχωρεί κατά 0,59% στις 24.429 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,14% στις 8.831 μονάδες.