Ράλι στη Wall Street μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για τους δασμούς

«Καλπάζει» ο Nasdaq με ώθηση από τα κέρδη που σημειώνουν οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών.

Στο «βαθύ πράσινο» κινούνται οι δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ και με την Κίνα για αναστολή των περισσότερων δασμών για μια περίοδο 90 ημερών, μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων στη Γενεύη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μια κίνηση που υποδηλώνει μια αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων που υφίστανται μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου από την ώρα εφαρμογής της δασμολογικής πολιτικής της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το πέρας των συνομιλιών ότι οι δασμοί 145% των ΗΠΑ στις περισσότερες κινεζικές εισαγωγές θα μειωθούν στο 30% έως τις 14 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή που συνδέεται με τη φαιντανύλη, ενώ οι κινεζικοί δασμοί 125% στα αμερικανικά προϊόντα θα μειωθούν στο 10%.

Από την πλευρά της, η Κίνα εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για τις «σημαντικές προόδους» που πραγματοποιήθηκαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, που κατέληξαν στη σημαντική μείωση των τελωνειακών δασμών.

Υπό αυτό το πρίσμα, την Παρασκευή ο Dow Jones ενισχύεται 2,50% στις 42.282 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 2,64% στις 5.809 μονάδες. Ο Nasdaq σκαρφαλώνει με +3,51% στις 18.552 μονάδες, με ώθηση από την άνοδο των μετοχών των τεχνολογικών κολοσσών. Η Nvidia ενισχύεται 4,20%, η Meta κερδίζει 5,3%, η Apple καταγράφει κέρδη 5%, η Amazon σημειώνει άλμα 7,4% και η Tesla βρίσκεται στο 5,7%.

Οι μετοχές του λιανικού εμπορίου σημειώνουν κέρδη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, η RH καταγράφει άλμα 16,5%, η Best Buy κερδίζει πάνω από 8% και η Five Below «εκτοξεύεται» κατά 19%.

Οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο μαζεύουν τις απώλειες που σημείωναν στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει να διατάξει μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ για να τις ευθυγραμμίσει με άλλες χώρες, προκαλώντας ανησυχία στην βιομηχανία του κλάδου ότι τα κέρδη θα πληγούν. Ειδικότερα, η Eli Lilly χάνει 0,55%, η Amgen κερδίζει 3,3%, η Pfizer και η Merck σημειώνουν άνοδο 2,45% και 4,1% αντίστοιχα, ενώ η J&J βρίσκεται στο -0,23%.

Την Παρασκευή η Wall Street ολοκλήρωσε την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου με απώλειες. Ο Dow Jones υποχώρησε 0,29%, ο S&P 500 έχασε 0,07% και ο Nasdaq σταθεροποιήθηκε στις 17.928 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 απώλεσε 0,5%, ενώ ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 0,3% και ο Dow Jones διολίσθησε 0,2%, καθώς η επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Βρετανίας που δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για νέα deals ανάμεσα Ουάσιγκτον και άλλους εταίρους της δεν στάθηκε ικανή σώσει το πρόσημο στους δείκτες.

Mετά την είδηση για την συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,447%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και ένα μήνα.

Όσον αφορά το δολάριο, αυτό διευρύνει τα κέρδη του, με τον δείκτη δολαρίου ICE να ενισχύεται 1,2% στις 101,54 μονάδες, την καλύτερη επίδοση του τελευταίου μήνα.

Στα εμπορεύματα, τα futures του Brent κερδίζουν 3,11% στα 65,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύεται 3,41% στα 63,10 δολάρια το βαρέλι.

Αντίθετα ο χρυσός υποχωρεί 3% στα 3.243 δολάρια ανά ουγγιά.