OnlyFans: Μέρισμα ρεκόρ 701 εκατ. δολαρίων στον ιδιοκτήτη της

Μέρισμα ρεκόρ ύψους 701 εκατ. δολαρίων κατέβαλε η πλατφόρμα OnlyFans στον ιδιοκτήτη της, Λεονίντ Ράντβινσκι, προτού ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για πιθανή πώληση με την αποτίμηση της εταιρείας να αγγίζει τα 8 δισ. δολάρια σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Μάιο.

Μέρισμα ρεκόρ ύψους 701 εκατ. δολαρίων κατέβαλε η πλατφόρμα OnlyFans στον ιδιοκτήτη της, Λεονίντ Ράντβινσκι, προτού ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για πιθανή πώληση με την αποτίμηση της να αγγίζει τα 8 δισ. δολάρια σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Μάιο.

Το συγκεκριμένο μέρισμα αποκαλύφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν την Παρασκευή από την Fenix International Ltd., την εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που διαχειρίζεται την πλατφόρμα.

Η OnlyFans κερδίζει χρήματα λαμβάνοντας προμήθεια 20% για κάθε συνδρομή ή περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφιών και συνομιλιών που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας. Η δημοτικότητά της εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ και celebrities αναζητούσαν τρόπους να κερδίσουν χρήματα κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Αν και μεγάλο μέρος του περιεχομένου είναι πορνογραφικό, ο ιστότοπος φιλοξενεί επίσης δημιουργούς που επικεντρώνονται σε άλλα θέματα, όπως η φυσική κατάσταση και η διατροφή.

Tα οικονομικά στοιχεία για το έτος που έληξε στις 30 Νοεμβρίου, έδειξαν ότι μέσω της πλατφόρμας διεκπεραιώθηκαν πληρωμές ύψους 7,2 δισ. δολαρίων, από 6,6 δισ. δολάρια το 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 684 εκατ. δολάρια για το έτος, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4%. Οι λογαριασμοί των creators αυξήθηκαν κατά 13% σε 4,6 εκατομμύρια, ενώ οι λογαριασμοί των θαυμαστών αυξήθηκαν κατά 24% σε 377,5 εκατομμύρια.

Ο Ράντβινσκι, ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Fenix, έλαβε 497 εκατομμύρια δολάρια σε κανονικά μερίσματα, καθώς και επιπλέον 204 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε δόσεις που καταβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αναφοράς. Συνολικά, ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας έχει λάβει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα από το 2021. Η εταιρεία αποκάλυψε μερίσματα ύψους 472 εκατομμυρίων δολαρίων το 2023, 338 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022 και 284 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα αρχεία.

Ο Ράντβινσκι αγόρασε πλειοψηφικό μερίδιο στην OnlyFans το 2018 από τους Βρετανούς ιδρυτές της, πατέρα και γιο, Guy και Tim Stokely, οι οποίοι ίδρυσαν την ιστοσελίδα το 2016. Η οικογένεια του γεννημένου στην Οδησσό Ράντβινσκι μετακόμισε στο Σικάγο όταν ήταν παιδί. Τώρα ζει στη Φλόριντα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.