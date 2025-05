Έβγαλε αντίδραση το ΧΑ με μοχλό τις τράπεζες

Ο Μάιος είναι γεμάτος από αποκοπές και διανομές μερισμάτων. Εβδομάδα τραπεζικών αποτελεσμάτων η επόμενη.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη σημερινή συνεδρίαση, επιστρέφοντας πάνω από τις 1.720 μονάδες και βάζοντας πλώρη για την υπέρβαση των προηγούμενων πολυετών υψηλών στις 1.749,90 μονάδες. Η διάσπαση του τελευταίου επιπέδου θα φέρει την αγορά αντιμέτωπη με τις 1.815 μονάδες.

Οι τράπεζες πριν τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου έβγαλαν δυναμική και αποτέλεσαν το βασικό οδηγό της ανόδου, μαζί με την ΔΕΗ, τον ΟΠΑΠ και άλλες μετοχές. Η αγορά δείχνει αρκετά θωρακισμένη έναντι της διεθνούς αβεβαιότητας, με τα θεμελιώδη και τα αποτελέσματα να αποπνέουν υγεία. Την ίδια στιγμή ο Μάιος είναι γεμάτος από αποκοπές και διανομές μερισμάτων.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης πάτησε γκάζι καταγράφοντας άνοδο 1,65% στις 1.726,13 μονάδες, με τον τζίρο να ψηλώνει στα 192 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 1,98% και ο τραπεζικός 3,68% στις 1.621,52 μονάδες.

Στις τράπεζες, εκτίναξη 4,91% κατέγραψε η Πειραιώς στα 5,15 ευρώ, με την Alpha στο 4,79% και τα 2,23 ευρώ, με την Eurobank στο 3,59% και τα 2,57 ευρώ. Κέρδη 3,16% για Κύπρου και 2,86% για ΕΤΕ στα 9,56 ευρώ.

Ισχυρά κέρδη για ΔΕΗ στο 3,19% και τα 13,59 ευρώ, με τον ΟΠΑΠ να χτυπάει νέα υψηλά με ράλι 3,42% στα 20,24 ευρώ. Κέρδη 2,03% για Aegean, 1,41% για ΜΟΗ, 1,65% για Viohalco, 1,57% για ΕΛΧΑ και 1,51% για Lamda. Νέα υψηλά για Coca Cola στα 45,48 ευρώ, με τον ΟΤΕ στα 16,38 ευρώ, επίσης σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων.

Πιέσεις σε Τιτάν και Jumbo, ΕΥΔΑΠ, ενώ με ήπιες απώλειες έκλεισαν Metlen και ΕΛΠΕ.

Ώθηση στις αγορές δίνουν και τα θετικά αποτελέσματα σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να δείχνει στοιχεία ανθεκτικότητας η αγορά εργασίας των ΗΠΑ, αφού πρόσθεσε 177.000 νέες θέσεις τον Απρίλιο, χαμηλότερα από την αναθεωρημένη επίδοση των 185.000 αντί για 228.000 τον Μάρτιο, ένα ισχυρό νούμερο ωστόσο, δεδομένων των κλυδωνισμών που προκάλεσαν οι δασμοί Τραμπ. Η επίδοση μάλιστα ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών που είχαν προβλέψει 133.000.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη, πιστοποιημένο διαχειριστή χαρτοφυλακίου και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, «ο Γενικός Δείκτης κατόρθωσε για 6ο συνεχόμενο μήνα να γράψει κέρδη τον Απρίλιο - έστω και οριακά - παραμένοντας πέριξ της «καυτής ζώνης» των 1.700 μονάδων. Μεγάλο το επίτευγμα της ελληνικής αγοράς δεδομένου του ότι την 7η Απριλίου στιγμιαία γύρισε και σε αρνητικό έδαφος για το 2025 έχοντας χάσει σε χρόνο ντε τε 300 μονάδες από το πολυετές υψηλό του.

Το γράφημα τιμών του ΓΔ για τον Απρίλιο μοιάζει με το αγγλικό γράμμα “V” και αυτό είναι bullish για το λόγο ότι απεικονίζει το επιθετικό «μάζεμα» των τίτλων στο intraday χαμηλό το οποίο είχε τη «σφραγίδα Τραμπ». Προφανώς τα σκαμπανεβάσματα του πρώτου μισού του Απριλίου «πέταξαν έξω» αρκετούς ενεργούς traders, οι οποίοι ορθά ακολούθησαν τα stop-loss ή έπεσαν θύματα margin call και ρευστοποίησαν θέσεις μέσα στην αναμπουμπούλα. Επίσης, πιο συντηρητικοί, «αργοί» επενδυτές πιθανότατα δεν… βιάστηκαν να αγοράσουν μέσα στο πολύ σύντομο παράθυρο ευκαιρίας που όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων παρουσιάστηκε.

Σε γενικότερο πλαίσιο, τα εταιρικά αποτελέσματα των περισσότερων εισηγμένων αφενός μας έπεισαν ότι αυτές έχουν τροχοδρομήσει σωστά τις εργασίες τους, αφετέρου δημιουργούν αισιοδοξία ότι τα business plan είναι επιτεύξιμα. Ο προεξοφλητικός μηχανισμός του ΧΑ προφανώς αποτιμά τις εξελίξεις, δίχως βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν «παγίδες» στην πορεία.

Όπως φαίνεται από το εν εξελίξει «πατατράκ» του Δολαρίου αλλά και από τις τιμές των αμερικάνικων κρατικών ομολόγων, οι οποίες απρόσμενα εξελίχθηκαν σε «μπαλάκι του πινγκ πονγκ» έχοντας χάσει την ταυτότητα του «ασφαλούς καταφυγίου» εν μέσω εμπορικού πολέμου, οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές και εμπορικές «τεκτονικές πλάκες» μετατοπίζονται ραγδαία, με τις ΗΠΑ να κάνουν… ό,τι μπορούν για να απωλέσουν σημαντικό μέρος της «εξαιρετικότητας» (exceptionalism) τους.

Σε αυτό το ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη Λεωφόρο Αθηνών (ας μην ξεχνούμε ότι ελέγχουν πλειοψηφικό κομμάτι της συνολικής κεφαλαιοποίησης και του ετήσιου συναλλακτικού όγκου) προφανώς και μπορούν να «απογειώσουν» ή να «ρημάξουν» και τα ελληνικά «χαρτιά». Οι Έλληνες αγοραστικοί λοιπόν δεν μπορούν να μένουν αποκομμένοι από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των ξένων assets καθώς αυτά, αργά ή γρήγορα, θα αφήσουν το αποτύπωμά τους και στην Αθήνα.

Αυτά τα γράφουμε ενόσω συνεχίζει να προεξοφλείται έως και να υπερεκτιμάται η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του ΧΑ στις «αναπτυγμένες» αγορές, τη στιγμή που οι διεθνείς οίκοι έχουν ήδη δώσει τα εύσημά τους για την πορεία της ελληνικής μακροοικονομίας.

Μπαίνοντας στο 2ο φετινό τετράμηνο, θεωρούμε ότι το εύρος τιμών μεταξύ του 15ετούς υψηλού των 1.750 και του φετινού χαμηλού των 1.450 μονάδων αποτελεί τον πρώτο «μπούσουλα» για την γενικότερη «ανάγνωση» και τη διαγραμματική αντίσταση/στήριξη του Γενικού Δείκτη. Με βάση τους δείκτες τάσης, αυτή είναι ανοδική για τον ΓΔ, δίχως να απουσιάζουν τα φαινόμενα βραχυχρόνιας «υπερθέρμανσης».

«Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, ορισμένοι εντυπωσιάζουν με νέα πολυετή ή και ιστορικά υψηλά, ενώ άλλοι μοιάζουν πιο «κουρασμένοι», χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί στον ίδιο βαθμό, ακόμη και πριν ξεκινήσει ο «τυφώνας Τραμπ», το γενικότερο παγκόσμιο μετοχικό bull market.

Κρίσιμο, λοιπόν, το stock picking για τους επενδυτές και το επόμενο διάστημα, δίχως «κολλήματα» και πάντα διαβάζοντας προσεκτικά τα θεμελιώδη, έχοντας πλέον μπει στον Μάιο και ενθυμούμενοι το χρηματιστηριακό ρητό “sell in May and go away” των φίλων μας από την Αμερική. Λέτε να ξέρουν κάτι και αυτοί;» καταλήγει ο Π. Στεριώτης.