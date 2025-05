Deutsche Bank: Μύθοι και Αλήθειες για το «Sell in May and go away»

Γιατί οι αναλυτές στρατηγικής της DB δηλώνουν bullish για τις ευρωπαϊκές μετοχές καταψηφίζοντας το «sell in May and go away».

«Σύμφωνα με ένα από τα πιο διάσημα ρητά της αγοράς, τα αστέρια ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική «Sell in May and go away but remember to return in September». Αν επενδύατε στη στρατηγική το 1987, θεωρητικά θα είχε υπεραποδώσει σημαντικά ένα της στρατηγικής «buy and hold». Αλλά όπως ίσως γνωρίζετε ήδη, δεν πιστεύουμε πολύ στα άστρα και στα ωροσκόπια και σίγουρα δεν θα επενδύαμε τα χρήματά μας με βάση αυτό», αναφέρουν οι αναλυτές στρατηγικής της Deutsche Bank.

Μύθος 1: Η πώληση μετοχών του STOXX Europe 600 τον Μάιο και η επανεπένδυση τον Σεπτέμβριο υπεραποδίδει έναντι της στρατηγικής «buy and hold», δηλαδή αγορά και διακράτηση των μετοχών.

Αλήθεια: Με μια πρώτη ματιά, ισχύει το παραπάνω. Από το 1987 μέχρι σήμερα, η στρατηγική θα είχε προφέρει ετήσια απόδοση 9% έναντι μόλις 7,4% για τη στρατηγική «buy and hold». Η συνολική διαφορά απόδοσης θα έφτανε το 1.182%. Αλλά μην παραπλανηθείτε από τη συνολική απόδοση. Στα 24 από τα 38 χρόνια, η στρατηγική θα είχε υποαποδώσει έναντι μιας απλής στρατηγικής «buy and hold». Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η στρατηγική «Sell in May» είναι ουσιαστικά τόσο πολλά υποσχόμενη όσο το να πετάς ένα νόμισμα παίζοντας κορώνα-γράμματα. Η μέση σχετική απόδοση είναι ελαφρώς αρνητική. Πώς είναι αυτό δυνατό (δείτε παρακάτω);

Μύθος 2: Η πώληση τον Μάιο και η επιστροφή τον Σεπτέμβριο είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Λάθος: Για να ισχύει αυτό, θα πρέπει να πιστεύει κανείς ότι τα εξαιρετικά πρότυπα απόδοσης των ευρωπαϊκών αγορών το 1998, το 2001 και το 2002 θα επαναληφθούν. Εάν παραλειφθούν αυτά τα έτη, η στρατηγική θα είχε υποαποδώσει σε σχέση με μια απλή στρατηγική «buy and hold». Τα τελευταία 10 χρόνια, η στρατηγική θα είχε υποαποδώσει ακόμη και σε 7 από τα 10 χρόνια. Το 2024, η εφαρμογή της στρατηγικής «Sell in May» θα είχε οδηγήσει σε απώλεια -1,6%. Η εποχικότητα στις αγορές μετοχών είναι υπερεκτιμημένη, σύμφωνα με τους αναλυτές. Ενώ η μέση μηνιαία απόδοση του STOXX 600 τον Σεπτέμβριο ήταν αρνητική στο -1,3%, η μεση τιμή ήταν περίπου σταθερή και ο αριθμός των θετικών μηνών ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τον αριθμό των αρνητικών μηνών.

Μύθος 3: Η πώληση μετοχών τον Μάιο και η επένδυση σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα ενισχύει την πιθανότητα υπεραπόδοσης.

Αλήθεια: Εκ των υστέρων, αυτή η στρατηγική φαίνεται ακόμη πιο πολλά υποσχόμενη. Από το 1998 έως το 2024, η στρατηγική «Sell in May» με επένδυση σε ομόλογα θα είχε ετήσια απόδοση 11% - υπεραποδίδοντας τόσο μιας τυπικής στρατηγικής «buy and hold» (6,4% ετησίως) όσο και τη στρατηγικής «Sell in May» με διακράτηση μετρητών (9,2% ετησίως). Αλλά και πάλι, το ποσοστό επιτυχίας της στρατηγικής είναι αρκετά απογοητευτικό. Η στρατηγική με ομόλογα θα είχε υπεραποδώσει της στρατηγική «buy and hold» σε μόλις 13 από τα 27 χρόνια. Έτσι, και πάλι, το κορώνα-γράμματα θα είχε παρόμοια αποτελέσματα. Δεδομένου ότι οι μεγάλες πτώσεις της αγοράς μετοχών μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου είχαν συμβεί το 1998, το 2001 και το 2002, η απώλεια αυτών των τριών ετών θα είχε μειώσει σημαντικά την υπεραπόδοση της στρατηγικής.

Μύθος 4: Η πώληση τον Μάιο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Λάθος: Το «Sell in May» θα είχε υποαποδώσει σε σχέση με μια απλή στρατηγική αγοράς και διακράτησης σε αμερικανικές μετοχές. Από το 1973, η πρώτη στρατηγική με θέσεις σε μετρητά θα είχε ως αποτέλεσμα ετήσια απόδοση 9,2%, ενώ μια στρατηγική αγοράς και διακράτησης θα είχε απόδοση 10% ετησίως. Εάν κάποιος είχε επενδύσει σε αμερικανικά ομόλογα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η απόδοση της στρατηγικής θα είχε βελτιωθεί στο 11,9% ετησίως, υπεραποδίδοντας της στρατηγικής «buy and hold». Παρ' όλα αυτά, όπως και με τον STOXX 600, η στρατηγική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σωστό timing. Αν εξαιρεθούν τα καλύτερα χρόνια -1998, 2001 και 2002- θα είχε ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλότερη ετήσια απόδοση, μόλις 10,3%. Ο δείκτης επιτυχίας στις ΗΠΑ ήταν ακόμη χειρότερος από ό,τι στην Ευρώπη: η στρατηγική έχει λειτουργήσει μόνο σε 22 από τα τελευταία 52 χρόνια. Το 2024, οι αμερικανικές μετοχές απέδωσαν 10% μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, ενώ τα αμερικανικά ομόλογα απέδωσαν μόνο 6% κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεπώς, η στρατηγική «Sell in May» θα είχε υποαποδώσει κατά 4% σε σύγκριση με τη στρατηγική «buy and hold» πέρυσι.

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής «Sell in May» είναι εξίσου αρνητικά για τον EURO STOXX 50, καθώς και για τον DAX. Ενώ η στρατηγική έχει καλύτερες επιδόσεις σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο δείκτης επιτυχίας κινείται σε άκρως απογοητευτικά επίπεδα και παραμένει χαμηλότερα από το 50% για όλους τους δείκτες και τους συνδυασμούς (με ή χωρίς ομόλογα).