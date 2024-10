Χρηματιστήριο Αθηνών: Συμμετέχει στην «Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή»

Με την πανηγυρική κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιας για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Ειδικής Αγωγής, κ. Ζέττας Μ. Μακρή ολοκληρώθηκε σήμερα η συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην «Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή» που διοργανώνουν από κοινού ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων (WFE).

Με την πανηγυρική κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιας για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Ειδικής Αγωγής, κ. Ζέττας Μ. Μακρή ολοκληρώθηκε σήμερα η συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην «Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή» που διοργανώνουν από κοινού ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων (WFE).

«Η προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού αποτελεί βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Για το Χρηματιστήριο αποτελεί μονόδρομο για την ουσιαστική προσέγγιση της κεφαλαιαγοράς. Η δημιουργία μίας γενιάς ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών αποτελεί ευθύνη αλλά και στόχο μας. Με μία σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδουμε στην προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Το ΑTHEX Academy έχει διοργανώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 140 εκπαιδευτικά σεμινάρια ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επισκέψεις φοιτητών από όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της χώρας καθώς και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία ενημερώνονται για κάθε βασική πτυχή του τρόπου λειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Οι δράσεις μας δεν σταματούν εδώ, σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε νέες για την ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Και κάθε σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση θα βρίσκει το Χρηματιστήριο ουσιαστικό αρωγό» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος.

«Ήταν τιμή να σημάνω, με την ιδιότητά μου της Υφυπουργού Παιδείας, την έναρξη της πανηγυρικής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το "Ring the Bell for Financial Literacy", μια παγκόσμια προσπάθεια προώθησης του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Το νέο ελληνικό σχολείο, ανοιχτό στις προκλήσεις των καιρών, επιδιώκει, μέσα από το αναβαθμισμένο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα βραβευμένα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, να φέρει σε γνωριμία και εξοικείωση τις μαθήτριες και τους μαθητές με την εκπαίδευση στον οικονομικό γραμματισμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση και η αύξηση των ωρών των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης» υπογράμμισε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ζέττα Μ. Μακρή προσθέτοντας: «Θέτουμε στη διάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών εργαλεία και εφόδια για την ανάδειξη κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως ο οικονομικός εγγραμματισμός που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Μιχάλης Φέκκας υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της προστασίας των επενδυτών για τη βιωσιμότητα των κεφαλαιαγορών. Παρουσίασε τις δράσεις της Επιτροπής, όπως η ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, η λειτουργία της Πύλης Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και οδηγών για επενδυτές όπως επίσης το μνημόνιο συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το ΕΚΠΑ με τη πραγματοποίηση διαλέξεων από στελέχη της Επιτροπής.

Στην σημερινή εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρόντες ήταν επίσης καθηγητές και μαθητές της Γ Λυκείου του 50ου Γενικού Λυκείου ΑθηνώνT, ενώ η διευθύντρια του σχολείου κ. Πολυξένη Δημάκου απηύθυνε επίσης σύντομο χαιρετισμό.