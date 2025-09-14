Τι θα κάνει η ΕΚΤ με τα επιτόκια - Οι εκτιμήσεις αναλυτών

Τι βλέπουν οι αναλυτές για τα επιτόκια μετά το νέο πάγο σε μειώσεις από την ΕΚΤ. Γιατί δείχνουν προς το οριστικό τέλος του τρέχοντος κύκλου μειώσεων. Τι θα γίνει από τη νέα χρονιά και ο κίνδυνος της Γαλλίας που καραδοκεί.

Πιο σίγουρες νιώθουν οι αγορές σχετικά με την επίτευξη της ουδέτερης ζώνης επιτοκίων από την ΕΚΤ, μετά τη συνεδρίαση Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρουν αναλυτές. H EKT διατήρησε τα επιτόκια στο 2%, δίνοντας σήμα σταθεροποίησης σε αυτά τα επίπεδα.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, ο κόσμος εξακολουθεί να δείχνει πολύ αβέβαιος και η Φρανκφούρτη ακολουθεί το σωστό δρόμο στο να μην δεσμεύεται εκ των προτέρων. Ταυτόχρονα, φαίνεται όλο και πιο άνετη με τα επιτόκια στο 2%. Με αυτή τη στάση, μπορεί να απορροφήσει κάποια οικονομική αβεβαιότητα και αστάθεια και να ανεχθεί ορισμένες αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον στόχο.

Μετά την τελευταία συνεδρίαση, η αγορά αποτιμά λιγότερο τον ρίσκο περαιτέρω μειώσεων. Μετά την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ, η Deutsche Bank τράβηξε γραμμή στο 2%. Όπως αναφέρει, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ρίσκο για περαιτέρω μειώσεις, αλλά τα εμπόδια έχουν πλέον αυξηθεί. «Στο βασικό μας σενάριο, η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ είναι μια αύξηση στα τέλη του 2026», αναφέρει ο γερμανικός οίκος.

Η Barclays, επισημαίνει μεταξύ άλλων, πως στη συνέντευξη Τύπου, τα μηνύματα έτειναν περισσότερο προς την πλευρά των «γερακιών», με τους κινδύνους για την ανάπτυξη να χαρακτηρίζονται ως «πιο ισορροπημένοι». Όπως τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ «συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση... ο πληθωρισμός είναι εκεί που θέλουμε να είναι... οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές εντός του στόχου... η εγχώρια οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα». Παρ' όλα αυτά, τόνισε την εξάρτηση της ΕΚΤ από τα δεδομένα και την πρόθεσή της να «κάνει απολογισμό σε κάθε συνάντηση... προκειμένου να βεβαιωθεί ότι θα παραμείνουμε σε καλή κατάσταση». Τόνισε επίσης ότι η πολιτική απόφαση Σεπτεμβρίου ήταν ομόφωνη. Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο κίνδυνος ενός ολοκληρωτικού εμπορικού πολέμου με ευρωπαϊκά αντίποινα είχε μειωθεί από τότε που διατυπώθηκαν οι προηγούμενες προβλέψεις, ενώ η αβεβαιότητα όσον αφορά τους δασμούς είχε «σαφώς μειωθεί». Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο μέλλον, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διατήρησης της στρατηγικής «συνεδρίαση, τη συνεδρίαση».

Με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις και την επικοινωνιακή γραμμή της ΕΚΤ, η Barclays αναμένει διατήρηση των επιτοκίων και στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντας πλέον ότι η πρόβλεψή της για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο ενέχει πλέον υψηλά ρίσκα.

H Berenberg σημειώνει πως η ΕΚΤ αναμένει ότι ο συνδυασμός ενός δασμού 15% στις εισαγωγές αγαθών από τις ΗΠΑ και ενός ισχυρού ευρώ θα βλάψει την εξωτερική ζήτηση και θα μειώσει τις τιμές των εισαγωγών. Από την άλλη πλευρά, το γερμανικό πακέτο τόνωσης της οικονομίας θα πρέπει να στηρίξει τόσο την ανάπτυξη όσο και τον πληθωρισμό. Αφού παρουσίασε μια μακρά λίστα ανοδικών και καθοδικών κινδύνων για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στη συνέντευξη Τύπου, η Λαγκάρντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι «πιο ισορροπημένοι» από ό,τι τον Ιούλιο. Μια μείωση των επιτοκίων δεν ήταν δικαιολογημένη τότε, οπότε σίγουρα δεν είναι και τώρα.

«Από την πλευρά μας, υποψιαζόμαστε ότι η ώθηση από τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων, η σταδιακά εξελισσόμενη τόνωση της οικονομίας από γερμανικό πακέτο μέτρων και η χαμηλή ανεργία θα δημιουργήσουν αρκετή εγχώρια πίεση στις τιμές ώστε να διατηρηθεί ο πληθωρισμός στον στόχο του 2% με τα επιτόκια εκεί που βρίσκονται. Σε αντίθεση με την ΕΚΤ, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 1,5% σε ετήσια βάση το 2027, μετά από 1,2% τόσο το 2025 όσο και το 2026. Κατά την άποψή μας, μια ανάκαμψη των μισθών το 2027 λόγω της αυξανόμενης έλλειψης εργατικού δυναμικού θα αναγκάσει στη συνέχεια την ΕΚΤ να αυξήσει σταδιακά το επιτόκιο στο ουδέτερο επίπεδο του 3% από τα μέσα του 2027 και μετά».

Επιπλέον, όπως σχολιάζουν αναλυτές, η Λαγκάρντ αρνήθηκε να εμπλακεί στη συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα χρήσης του TPI για τον περιορισμό των γαλλικών spreads, καλώντας όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωζώνης. Η ΕΚΤ δεν θεωρεί μια τέτοια παρέμβαση απαραίτητη ή επικείμενη, καθώς η αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης «λειτουργεί καλά» και τα spreads έναντι του Bund είναι «περιορισμένα» από τα ιστορικά πρότυπα. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων για τον περιορισμό των γαλλικών αποδόσεων θα ήταν αδικαιολόγητες σύμφωνα με τους αναλυτές της Berenberg. Οι υψηλότερες αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων δικαιολογούνται από τη μη βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική και την πολιτική αβεβαιότητα. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι η απαραίτητη απάντηση, σύμφωνα με τους ίδιους.