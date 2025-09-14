Ειδήσεις | Ελλάδα

Τασούλας: Η εθνική ομάδα μπάσκετ μας γεμίζει χαρά και περηφάνια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τασούλας: Η εθνική ομάδα μπάσκετ μας γεμίζει χαρά και περηφάνια
Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, αναφέρει ο ΠτΔ.

Με ανακοίνωσή του ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας συγχαίρει την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. "Μας γεμίζει χαρά και περηφάνια" αναφέρει ο κ. Τασούλας και τονίζει πως « Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε».

Η ανακοίνωση του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια.

Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε.

Τους ευχαριστούμε!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πού θα «κλειδώσει» η αύξηση του 2026 - Πόσα κερδίζουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Ανανεώσιμες πηγές: «Kόπωση» στην αδειοδότηση νέων έργων – Στροφή στην αποθήκευση

Τι θα κάνει η ΕΚΤ με τα επιτόκια - Οι εκτιμήσεις αναλυτών

tags:
Κωνσταντίνος Τασούλας

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider