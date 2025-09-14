Γάζα: Ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών θα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική φροντίδα τις προσεχείς εβδομάδες

Σύμφωνα με το BBC, τα παιδιά αυτά είναι τα πρώτα που θα απομακρυνθούν στο πλαίσιο κυβερνητικής επιχείρησης που θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία πολλών βρετανικών υπουργείων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποδεχθεί τις «προσεχείς εβδομάδες» ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών και μελών των οικογενειών τους από τη Λωρίδα της Γάζας για να λάβουν ιατρική φροντίδα, επιβεβαίωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το BBC, τα παιδιά αυτά είναι τα πρώτα που θα απομακρυνθούν στο πλαίσιο κυβερνητικής επιχείρησης που θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία πολλών βρετανικών υπουργείων.

Την επιχείρηση είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί την ώρα που ο ανθρωπιστικός όλεθρος στην Γάζα στερεί από μεγάλο αριθμό ανθρώπων επείγουσα ιατρική φροντίδα, καθώς τα περισσότερα νοσοκομεία βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Το υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε τον αριθμό των παιδιών που θα μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σύμφωνα με το BBC πρόκειται για μία ομάδα 30-50 ανηλίκων.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ δήλωσε στο ταμπλόιντ The Mirror ότι μία πρώτη ομάδα παιδιών βρίσκεται «καθ' οδόν» προς το Ηνωμένο Βασίλειο και μίλησε για την σημαντική διπλωματική προσπάθεια που προϋποθέτει η επιχείρηση, αφού απαιτείται άδεια της ισραηλινής κυβέρνησης για την έξοδο από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images