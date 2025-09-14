Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών θα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική φροντίδα τις προσεχείς εβδομάδες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γάζα: Ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών θα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική φροντίδα τις προσεχείς εβδομάδες
Σύμφωνα με το BBC, τα παιδιά αυτά είναι τα πρώτα που θα απομακρυνθούν στο πλαίσιο κυβερνητικής επιχείρησης που θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία πολλών βρετανικών υπουργείων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποδεχθεί τις «προσεχείς εβδομάδες» ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών και μελών των οικογενειών τους από τη Λωρίδα της Γάζας για να λάβουν ιατρική φροντίδα, επιβεβαίωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το BBC, τα παιδιά αυτά είναι τα πρώτα που θα απομακρυνθούν στο πλαίσιο κυβερνητικής επιχείρησης που θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία πολλών βρετανικών υπουργείων.

Την επιχείρηση είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί την ώρα που ο ανθρωπιστικός όλεθρος στην Γάζα στερεί από μεγάλο αριθμό ανθρώπων επείγουσα ιατρική φροντίδα, καθώς τα περισσότερα νοσοκομεία βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Το υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε τον αριθμό των παιδιών που θα μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σύμφωνα με το BBC πρόκειται για μία ομάδα 30-50 ανηλίκων.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ δήλωσε στο ταμπλόιντ The Mirror ότι μία πρώτη ομάδα παιδιών βρίσκεται «καθ' οδόν» προς το Ηνωμένο Βασίλειο και μίλησε για την σημαντική διπλωματική προσπάθεια που προϋποθέτει η επιχείρηση, αφού απαιτείται άδεια της ισραηλινής κυβέρνησης για την έξοδο από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πού θα «κλειδώσει» η αύξηση του 2026 - Πόσα κερδίζουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Ανανεώσιμες πηγές: «Kόπωση» στην αδειοδότηση νέων έργων – Στροφή στην αποθήκευση

Τι θα κάνει η ΕΚΤ με τα επιτόκια - Οι εκτιμήσεις αναλυτών

tags:
Βρετανία
Γάζα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider