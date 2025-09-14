Συντάξεις: Πού θα «κλειδώσει» η αύξηση του 2026 - Πόσα κερδίζουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά που στερήθηκαν τις αυξήσεις εδώ και 3 χρόνια (2023, 2024, 2025) θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,17%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%.

Αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,35% «δείχνουν» οι προβλέψεις για το 2026, με βάση τον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το ακριβές ποσοστό θα «κλειδώσει» στο τέλος του έτους, όμως την αύξηση δεν θα εισπράξουν ολόκληρη και τα 2,5 εκατ. συνταξιούχων, καθώς οι 671.000 που διατηρούν θετική προσωπική διαφορά θα την λάβουν «σπαστά».

Πιο συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) που στερήθηκαν τις αυξήσεις εδώ και 3 χρόνια (2023, 2024, 2025) θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,18%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%.

Το κέρδος για τους συνταξιούχους που θα μείνουν με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς είναι ότι θα πάρουν τη μισή αύξηση του 2026 χωρίς να συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, ενώ το 2027 που η προσωπική διαφορά καταργείται ολοσχερώς θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση.

Έτσι για παράδειγμα συνταξιούχος με 14.000 ευρώ εισόδημα και καθαρό μηνιαίο 1.080 ευρώ θα λάβει τον Ιανουάριο του 2026:

263 ευρώ από την αύξηση λόγω ΑΕΠ & πληθωρισμού

250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου

80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Συνολικά δηλαδή θα λάβει 593 ευρώ καθαρά, ενώ αν έχει προσωπική διαφορά το ποσό που θα λάβει για το 2026 είναι 462 ευρώ.

Κατά συνέπεια στις αρχές του 2026 δεν θα υπάρξει κανένας συνταξιούχος που να μη λάβει αύξηση, τουλάχιστον της τάξης του 1,18%. Οι αυξήσεις θα κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς και θα φθάνουν στο 100%, εάν η προσωπική διαφορά είναι έως 10 ευρώ ή μηδενική.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωπική διαφορά είναι η διαφορά που προκύπτει όταν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης συγκριθεί με το ποσό της σύνταξης που θα έπαιρνε ένας συνταξιούχους με τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπολογισμένο όμως βάσει όσων ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Το δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ.

Παραδείγματα

Οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ξεκινούν από 12 ευρώ για όσους έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις (έως 500 ευρώ) και φτάνουν έως 55 ευρώ για τα «ρετιρέ» των συντάξεων. Οι μέσες συντάξεις (μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.700 ευρώ) θα έχουν αυξήσεις από 32 ευρώ έως 42 ευρώ τον μήνα.

• Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.