Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε να κοιμάται μέσα σε αυτό

Στη σύλληψη 44χρονου, ο οποίος διέρρηξε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε να κοιμάται σε αυτό, προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 44χρονο να κοιμάται στο όχημα και διαπίστωσαν ότι το είχε διαρρήξει με σκοπό την κλοπή του.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ