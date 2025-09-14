Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε να κοιμάται μέσα σε αυτό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε να κοιμάται μέσα σε αυτό
Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

Στη σύλληψη 44χρονου, ο οποίος διέρρηξε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε να κοιμάται σε αυτό, προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.
Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 44χρονο να κοιμάται στο όχημα και διαπίστωσαν ότι το είχε διαρρήξει με σκοπό την κλοπή του.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πού θα «κλειδώσει» η αύξηση του 2026 - Πόσα κερδίζουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Ανανεώσιμες πηγές: «Kόπωση» στην αδειοδότηση νέων έργων – Στροφή στην αποθήκευση

Τι θα κάνει η ΕΚΤ με τα επιτόκια - Οι εκτιμήσεις αναλυτών

tags:
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider