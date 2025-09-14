Μυλωνάκης για δημοσίευμα «Documento»: Καμία Εισαγγελία δεν είναι στην «πόρτα» μου

Ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του εκδότη της εφημερίδας Κώστα Βαξεβάνη.

Με τη φράση «καμία Εισαγγελία δεν είναι στην πόρτα μου», ο Γιώργος Μυλωνάκης διαψεύδει το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Documento» και υποστηρίζει ότι ο εκδότης της εφημερίδας, Κώστας Βαξεβάνης, λειτουργεί ως «πολιτικός λαγός» προαναγγέλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη εναντίον του.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργού προχώρησε σήμερα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία απαντά σχετικά με το δημοσίευμα που τον φέρει να τελεί υπό τον έλεγχο της Ευρωπαίας εισαγγελέως, για να σημειώσει ότι η εφημερίδα επαναλαμβάνει τους ίδιους ψευδείς και αστήρικτους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είχε ήδη ο ίδιος διαψεύσει στο παρελθόν και από τη Βουλή και με σχετική ανάρτησή του. Χαρακτηρίζει, επίσης, «παραπλανητικό» τον τίτλο «Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέσι» και κάνει λόγο για «μηνυτήριες αναφορές της απελπισίας από τον κ. Βαξεβάνη», ενώ τονίζει ότι επιχειρείται και νέα απόπειρα πολιτικής εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης.

Δεδομένου ότι το δημοσίευμα αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των άλλων, ο κ. Μυλωνάκης επισημαίνει ότι όλες οι πραγματικές έρευνες και οι διώξεις για αυτήν την υπόθεση έγιναν επί της σημερινής κυβέρνησης και της πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πλήρες περιεχόμενο της απαντητικής ανάρτησης έχει ως εξής:

«Μεγάλη τιμή μου επιφυλάσσει και σήμερα το "Documento". Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε και φαντάζομαι ούτε η τελευταία.

Αντί απαντήσεως επισυνάπτω το link της αναλυτικής απάντησης που έδωσα πριν από ημέρες στην ανάρτηση της κας Κωνσταντοπούλου καθώς το περιεχόμενο της απαντά και καλύπτει πλήρως τους ίδιους ψευδείς και αστήρικτους ισχυρισμούς που δήθεν "αποκαλύπτει" σήμερα η γνωστή για την «αντικειμενικότητά» της εφημερίδα:

Το μόνο πρόσθετο στοιχείο του σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη με τον άκρως παραπλανητικό τίτλο "Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέσι", είναι ότι η εφημερίδα υπέβαλε εναντίον μου μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γεγονός που έμμεσα είχε προαναγγείλει η κα Κωνσταντοπούλου τις προηγούμενες ημέρες.

Καμία Εισαγγελία λοιπόν δεν είναι στην "πόρτα" μου.

Ο κ. Βαξεβάνης προσπαθεί με αστήρικτες μηνυτήριες αναφορές της απελπισίας να τη φέρει και είναι ο ίδιος που και πάλι λειτουργεί ως "πολιτικός λαγός". Δεν είναι η πρώτη του φορά άλλωστε. Τα ίδια είχε κάνει και με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλλει εναντίον του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινού Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν στο υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκονταν ο περίφημος υπουργός κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι δεν τους βγαίνει τίποτα πολιτικά.

Χωρίς προτάσεις και λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, καταφεύγουν στην προσφιλή μέθοδο της λάσπης.

Έτσι, για μια ακόμη φορά, οι "νεκροθάφτες" του πραγματικού οικονομικού σκανδάλου της Novartis, οι οποίοι για να πλήξουν τους πολιτικούς αντιπάλους τους έστησαν κουκουλοφόρους μάρτυρες που σήμερα δικάζονται ως ψευδομάρτυρες, χτίζουν το νέο φορτίο με "τόνους ξυλολίου" που δεν είναι άλλο από τη δήθεν συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση.

Επιχειρούν και πάλι, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους.

Ξεχνούν όμως ένα πράγμα.

Όλες οι έρευνες, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που κατέληξαν στην άσκηση διώξεων από τη Δικαιοσύνη διαφόρων επιτηδείων που λυμαίνονταν αυτόν τον τόσο κρίσιμο Οργανισμό για τον αγροτικό τομέα αλλά και η επιστροφή των παράνομων ενισχύσεων, έγιναν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και η αλήθεια αυτή δεν αλλάζει.

ΥΓ.1. Άραγε πόσο δεοντολογικό είναι ο "ανεξάρτητος δημοσιογράφος" να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές κατά πολιτικών για ρεπορτάζ που έχει ήδη δημοσιεύσει και δεν έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της Δικαιοσύνης προφανώς επειδή είναι παντελώς ατεκμηρίωτα και χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο;

ΥΓ.2. Η τακτική του αυτή, δεν αποτελεί απόπειρα εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης με σαφή πολιτική σκοπιμότητα;

ΥΓ.3. Θεωρώ ότι ο κ. Βαξεβάνης θα μπορέσει, όταν έρθει η ώρα, να αποδείξει στην ελληνική Δικαιοσύνη τους ψευδείς, συκοφαντικούς και προσβλητικούς ισχυρισμούς του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ