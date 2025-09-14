Ειδήσεις | Ελλάδα

Συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εθνική ομάδα μπάσκετ

Στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας, αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. "Ύστερα από 16 χρόνια η "επίσημη αγαπημένη" των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας" σημείωσε σε ανάρτηση του στο Χ ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

"Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είνια μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη:".

