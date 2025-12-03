Πώς οι ελλείψεις βιταμινών επηρεάζουν τη μνήμη

Η μνήμη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την καθημερινή μας λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής.

Η μνήμη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την καθημερινή μας λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής. Από το να θυμόμαστε απλές καθημερινές λεπτομέρειες μέχρι να διαχειριζόμαστε σημαντικές αποφάσεις, η καλή λειτουργία του εγκεφάλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και ένας από τους πιο βασικούς είναι η διατροφή.

Παρά την αυξημένη ενημέρωση γύρω από αυτή και τη σημασία των θρεπτικών συστατικών, των μετάλλων και των βιταμινών, πολλές φορές αγνοούμε ότι οι μικρές ελλείψεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες.

