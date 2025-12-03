Υγεία

Πώς οι ελλείψεις βιταμινών επηρεάζουν τη μνήμη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πώς οι ελλείψεις βιταμινών επηρεάζουν τη μνήμη
Η μνήμη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την καθημερινή μας λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής.

Η μνήμη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την καθημερινή μας λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής. Από το να θυμόμαστε απλές καθημερινές λεπτομέρειες μέχρι να διαχειριζόμαστε σημαντικές αποφάσεις, η καλή λειτουργία του εγκεφάλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και ένας από τους πιο βασικούς είναι η διατροφή.

Παρά την αυξημένη ενημέρωση γύρω από αυτή και τη σημασία των θρεπτικών συστατικών, των μετάλλων και των βιταμινών, πολλές φορές αγνοούμε ότι οι μικρές ελλείψεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Πάνω από 7,2 δισ. ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 10μηνο

Lamda - Ελληνικό: Εξασφαλισμένα έσοδα 2,2 δισ. - Πώς προχωρούν μεγάλα projects, «ξεπουλάνε» τα οικιστικά

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider