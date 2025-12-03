Έρευνα της Unicef: 1 στους 6 εφήβους αυτοτραυματίζεται κρυφά

Απρόσμενες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο αυτοτραυματισμού στους νέους της χώρας μας, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα της Unicef.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Marc AE για λογαριασμό του οργανισμού της Unicef, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση της Ψυχικής Υγείας, τα σοκαριστικά αποτελέσματα δείχνουν επίσης πως οι γονείς κατά πλειοψηφία δεν γνωρίζουν για τον αυτοτραυματισμό των παιδιών τους.

Μάλιστα η έρευνα κατέδειξε πως τα κορίτσια κατέχουν μεγαλύτερα ποσοστά αυτοτραυματισμού σε σχέση με τα αγόρια.

