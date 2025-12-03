Αλλαγές στους ελέγχους της Τροχαίας - Τι έρχεται να προστεθεί στο αλκοτέστ

Μεγάλη αλλαγή στους ελέγχους της Τροχαίας αναμένεται να εφαρμοστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς το γνωστό αλκοτέστ δεν θα είναι πλέον το μόνο εργαλείο των αρχών.

«Είναι στις σκέψεις της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας να έχουμε και πέρα από τον έλεγχο του αλκοόλ, καθώς και για ουσίες όπως το αναφέρατε. Νομίζω το επόμενο διάστημα θα έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα να πούμε, αλλά είναι στις προθέσεις μας και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και αυτού του είδους τους ελέγχους», τόνισε ο Σωτήρης Καλταμπάνης, Διοικητής Τροχαίας Αττικής, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«(…) Δεν θα είναι τόσο εύκολο, τόσο εύκολη η διαδικασία. Θα δούμε στη συνέχεια πώς ακριβώς θα το χειριστούμε και πώς θα κάνουμε τις μετρήσεις αυτές και τους ελέγχους αυτούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Τώρα είμαστε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Νομίζω ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, το πώς ακριβώς θα ενεργούν οι υπηρεσίες και είναι και διαφορετικά τα κόστη του ελέγχου αυτών των ουσιών από από τη χρήση οινοπνεύματος» επισήμανε.

Για το τι γίνεται τώρα στις περιπτώσεις που κάποιος δεν είναι νηφάλιος, του γίνεται αλκοτέστ και δείχνει ότι δεν έχει πιει, αλλά παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ο Διοικητής της Τροχαίας Αττικής επισήμανε πως «δεν μπορεί να γίνει κάτι».

«Δεν μπορούν να υποχρεώσουμε κάποιον να του κάνουμε. Δεν έχει υποπέσει κάποιο τροχαίο ατύχημα. Οι αιματολογικές εξετάσεις, να ξέρετε, γίνονται μόνο σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Γι’ αυτό στηριζόμαστε, διότι τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Να φανταστείτε ότι στο τελευταίο τροχαίο ατύχημα κάναμε, μια μέτρηση αλκοόλ μας έβγαλε αρνητικό και η αιματολογική είναι αυτή που θα μας υποδείξει καθαρά το πόσο αλκοόλ είχε. Υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην έγινε καλή χρήση της προμέτρησης. Το απόλυτο, λοιπόν, το βγάζει η αιματολογική εξέταση» πρόσθεσε.