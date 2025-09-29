ΙΣΑ: Η Ελλάδα θα μπορούσε να προσελκύσει κλινικές μελέτες 500 εκατ. ευρώ

Η ανάγκη προσέλκυσης κλινικών μελετών στη χώρα μας, με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, τονίστηκε μεταξύ άλλων στην Ημερίδα που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η ανάγκη προσέλκυσης κλινικών μελετών στη χώρα μας, με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, τονίστηκε μεταξύ άλλων στην Ημερίδα που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας - ΕΛΙΤΟΥΡ, με θέμα: "Ογκολογία και Ιατρικός Τουρισμός: Μια Νέα Εποχή για την Ελλάδα της Υγείας".

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν η Ελλάδα απορροφά μόλις 120 εκατ. ευρώ από τις κλινικές μελέτες, όταν θα μπορούσε να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως, αυξάνοντας κατά 1,1 δισ. ευρώ το ΑΕΠ και δημιουργώντας 23.000 νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, το 2022 και το 2023, επενδύθηκαν συνολικά 47 δισεκατομμύρια ευρώ σε κλινικές μελέτες στην ΕΕ, με τη χώρα μας να απορροφά μόλις 128 εκατομμύρια ευρώ - ποσοστό που αντιστοιχεί σε μόλις 0,27%. Στην ίδια ώρα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), εγκρίνονται πάνω από 4.000 κλινικές δοκιμές κάθε χρόνο, με το 65% εξ αυτών να χρηματοδοτούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Όπως επεσήμαναν οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην ημερίδα, η χώρα μας παραμένει ουραγός, κυρίως λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων και των καθυστερήσεων που συναντούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην έγκριση και την υλοποίηση κλινικών μελετών.

«Οι κλινικές μελέτες αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία μας. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, αξιόλογες πανεπιστημιακές και νοσοκομειακές υποδομές, καθώς και έντονο ενδιαφέρον από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Είναι λοιπόν χρέος μας να αξιοποιήσουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το θετικό είναι ότι με τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου από το Υπουργείο Υγείας έγιναν σημαντικά βήματα που έχουν ήδη αποδώσει », δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Αναφορικά με την πρόσβαση των Ελλήνων ογκολογικών ασθενών στη θεραπεία, οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα, καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό οι νέες καινοτόμες θεραπείες. Το γεγονός αυτό καθιστά τη χώρα μας πόλο έλξης για ασθενείς από το εξωτερικό, ενισχύοντας την προοπτική ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στον τομέα της ογκολογίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της Ημερίδας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της χώρας μας που μπορούν να την καταστήσουν βασικό πυλώνα του ιατρικού τουρισμού στην Ογκολογία.

«Η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, σύγχρονες υγειονομικές υποδομές και διεθνώς αναγνωρισμένες ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα. Σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, τα στοιχεία αυτά συνθέτουν ένα μοναδικό οικοσύστημα ολοκληρωμένης φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς από όλο τον κόσμο», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ