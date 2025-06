Έβγαλε την πιθανότερη ετυμηγορία ο ΠΟΥ για την προέλευση της πανδημίας

Αυλαία ρίχνει η ετυμηγορία της Επιτροπής των Επιστημόνων SAGO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με το πιο πολυσυζητημένο θέμα των τελευταίων ετών, την προέλευση της πανδημίας του κορονοϊού.

Από το πρώτο ξέσπασμα, η απόκρυψη δεδομένων από την Κίνα και οι πληροφορίες που έφταναν από την περιοχή της Γουχάν με το σταγονόμετρο, έθρεψαν τις θεωρίες συνωμοσίες, με συνέπεια να δημιουργηθεί ένα πρωτοφανές κύμα fake news που μάς συνόδεψε σε όλα τα χρόνια της COVID πανδημίας. Η περίφημη Επιτροπή SAGO (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens)-δηλαδή η Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα του ΠΟΥ για την Προέλευση Νέων Παθογόνων αποτελείται από 27 ανεξάρτητους επιστήμονες και συνιστά ένα διεπιστημονικό όργανο διεθνούς κύρους.

Η επιτροπή δημοσιοποίησε την έκθεσή της για την προέλευση του ιού SARS-CoV-2, που προκάλεσε την COVID-19 πανδημία. Η επιτροπή διευκρινίζει ότι δεν της δόθηκαν πολύτιμες πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση όλων των θεωριών. Στη σύνοψή της η επιτροπή SAGO καταλήγει ότι τα διαθέσιμα ευρήματα συνηγορούν πως η πανδημία πιθανότατα προέκυψε από την διασπορά μιας ζωοονόσου που προκλήθηκε είτε απευθείας από τις νυχτερίδες είτε από έναν ενδιάμεσο ξενιστή.

Ο ΠΟΥ ζήτησε από τα πρώτα στάδια της πανδημίας από τους ερευνητές της Κίνας να μοιραστούν τα δεδομένα που είχαν αναλύοντας εκατοντάδες γενετικές αλληλουχίες από ισάριθμους ασθενείς που νοσούσαν με COVID-19, ενώ ζήτησε και αναλυτική πληροφόρηση από την αγορά ζώων της Γουχάν. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για διευρυμένη συνεργασία με στόχο το γενικό καλό, η Κίνα έως και σήμερα δεν έχει αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες-γεγονός που από μόνο του εξακολουθεί να τροφοδοτεί τις θεωρίες συνομωσίας.

Η επιτροπή SAGO δημοσίευσε τα πρώιμα ευρήματά της τον Ιούνιο του 2022. Συνολικά οι επιστήμονες συζήτησαν «υβριδικά» 52 φορές και συνεργάστηκαν με άλλους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους, ερευνώντας διεξοδικά μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια όλες τις πιθανότητες.

«Η διερεύνηση της προέλευσης του κορονοϊού, δεν είναι απλά επιστημονική υπόθεση. Είναι και ηθική υποχρέωση» λέει η Dr. Marietjie Venter, Πρόεδρος της Επιτροπής SAGO, προσθέτοντας πως η κατανόηση της προέλευσης του ένοχου παθογόνου και του μηχανισμού που πυροδότησε την πανδημία αποτελούν προϋπόθεση για να προλάβουμε μελλοντικές πανδημίες, να σώσουμε ζωές και να μειώσουμε τον παγκόσμιο αντίκτυπο τέτοιων λοιμώξεων στη δημόσια υγεία και την Οικονομία. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus σύστησε την επιτροπή SAGO τον Ιούλιο του 2021 με στόχο να διερευνήσει την προέλευση νέων και αναδυόμενων παθογόνων και να βρει από πού ξεκίνησε η πανδημία COVID-19.

Όπως εξηγεί ο Dr. Tedros: «Μέχρι και σήμερα όλες οι θεωρίες παραμένουν στο τραπέζι και δεν έχει αποκλειστεί κάποια. Η νόσος μπορεί να μεταδόθηκε από ένα ζώο πιθανότατα τη νυχτερίδα αλλά μπορεί να οφείλεται και σε διαφυγή παθογόνου από ερευνητικό εργαστήριο. Ο ΠΟΥ συνεχίζει τις εκκλήσεις προς την Κίνα να αποκαλύψει όλα τα δεδομένα που κατέχει στο πλαίσιο στην παγκόσμιας προετοιμασίας για επόμενες πανδημίες.