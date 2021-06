ΕΟΔΥ: Που θα γίνονται rapid test για τον κορονοϊό την Τετάρτη

Σε 132 περιοχές της Ελλάδας θα γίνουν rapid test για τον κορονοϊό από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ.

Αναλυτικά, τα σημεία είναι τα εξής:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

Δ. Πεντέλης, Πλ. Αγ. Γεωργίου, 09:30 -15:00

Δ. Λαυρεωτικής, Δημαρχείο Λαυρίου, 09:30 -15:00

Δ. Λαυρεωτικής, Κερατέα Δημοτικό Parking, 09:30 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, πλατεία δημαρχείου, Πανόραμα, 10:00 - 15:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:00

Δ. Θέρμης, στο άλσος του Αγίου Τρύφωνος, 10:00-15:00

Δ. Παύλου Μελά, πλατεία Ρόδων, Τερψιθέα, 10:00 - 15:00

Δ. Κορδελιού-Ευόσμου, στο αμφιθέατρο επί της οδού Αντιστάσεως, 10:00 - 15:00

Δ. Νέας Χαλκηδόνας στο Άδενδρο, έξω από το ΚΑΠΗ, 10:00 - 15:00

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, Αιτωλοακαρνανίας

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Πλατεία Μεσολογγίου

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Κ.Υ. Άνδρου

Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15

Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία

Πλατεία Καρτσιώτη Άστρους, Αρκαδία

Άγιος Ανδρέας, Αρκαδία

Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Κοινοτήτα Βουρβουρά, Αρκαδία

Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 12:00-14:00

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Πάτρα, 09:00-14:30

Κεντρική Πλατεία Θήβας

Δίστομο Βοιωτίας

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

Κοινότητα Μαυροβάτου, Δράμα, 09:00

Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

Κεντρική Πλατεία Δασίου Ορεστιάδας, 09:30

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Drive through Γήπεδο Φώτης Κοσμάς, 09:00-15:00

Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Συντριβάνι Καράμπαμπα, Χαλκίδα, 09:00-13:00

Λουτρά Αιδηψού, 09:00

Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

Λιμάνι Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:30

Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, Ηλεία, 09:00-14:30

Δημαρχείο Βάρδα, Ηλεία, 09:00-14:30

Πάρκο Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

Πλατεία Δημαρχείου, Βέροια, 09:30-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος

Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία

Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Ελευθερούπολη, Καβάλα

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Λιμένας Λακκίου, Λέρος, 09:00-14:00

Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, 10:00-15:00

Drive through Δ. Καρδίτσας, Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας, 10:00-15:00

Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

Άργος Ορεστικό, Καστοριά

Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι

Κεντρικό, Κιλκίς

Κοινότητα Κοιλάδι, Κιλκίς

Κ.Υ. Κοζάνης

Πλατεία Νίκης, Κοζάνη

Πνευματικό Κέντρο Πτολαμαΐδας

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

Κιάτο, πεζόδρομος Κλεισθένους, 09:30-13:30

Ξυλόκαστρο, Πλατεία Αγίου Βλάσσιου, 09:30-13:30

Επαρχείο Κω

Δημαρχείο Κω

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Αγίου Θωμά, 09:00-14:00

Πλατεία Άγιος Αχίλειος-Άλογο, 09:00-14:00

Ελασσόνα, Λάρισα, 09:00-15:00

Τζερμιάδο, Δ. Οροπεδίου, Λασίθι

Πλατεία Θεάτρου, Μυτιλήνη

ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:30

Ιατρείο Πορτιάνου, Λήμνος

Κτίριο Περιφέρειας Μαγνησίας, 09:00-14:00

Άγιος Δημήτριος, Μαγνησία, 09:00-13:00

Drive through Αργαλαστή Πηλίου, 09:00-12:00

Drive through Καλά Νερά Πηλίου, 12:30-14:00

Drive through Αγρια Βόλου, 09:00-14:00

Κτίριο Περιφέρειας Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00

Γραφείο ΚΕΠ Μερόπης, Μεσσηνία, 09:00-12:00

Πολιτιστικό Κέντρο Μαρία Κάλλας, Μελιγαλάς, Μεσσηνία, 09:30-12:30

Κοινότητα Χαλκείου, Νάξος

Πνευματικό Κέντρο Αγίου Νικόδημου, Νάξος

Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, Μέθανα, 09:00-15:00

Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Πέλλα

Εσώβαλτα Πέλλας

Σταυροδρόμι Πέλλας

Drive through Ανδρομάχη, Κατερίνη

Drive through Αιγίνιο, Δ. Πύδνας-Κολινδρού, Πιερία

Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

Παραλία Πρέβεζας

Ε’ ΚΑΠΗ Ρεθύμνου, περιοχή Τσεσμέ, Ρέθυμνο

Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Πλατεία Ηρώων, Αρχάγγελος, Ρόδος, 09:00-14:30

Καλλιθέα, πλησίον λαϊκής αγοράς, Ρόδος, 09:30-14:30

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

Γ.Ν. Σάμου

Drive through στο Δημοτικό Στάδιο, Σέρρες

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλλας, Σύρος, 10:00-14:00

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 09:00

Πλατεία Δεσποτικού, 10:00

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 10:00

Δημαρχείο Τρικάλων, 12:00

Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

Κέντρο Φλώρινας, Λαϊκή Αγορά

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Κοινότητα Χρισσό, Φωκίδα

Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πλατεία Βουνακίου, Χίος