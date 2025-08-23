CNBC: Η ισπανική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται - Γιατί τα πάει τόσο καλά;

Η επιτυχία της ισπανικής οικονομίας βασίζεται στην υψηλή κατανάλωση και τις επενδύσεις, καθώς και στον τουρισμό, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και τη μετανάστευση.

Η οικονομία της Ισπανίας συνεχίζει να «λάμπει» στην Ευρώπη καθώς ο τουρισμός, οι ξένες επενδύσεις και η μετανάστευση συμβάλλουν στην τόνωση της ανάπτυξης. Μάλιστα, εξακολουθεί να ηγείται της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, με το ετήσιο ΑΕΠ να προβλέπεται να σκαρφαλώσει 2,5% φέτος, ενώ οι οικονομίες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας προβλέπεται να αναπτυχθούν αντίστοιχα κατά 0,6%, 0% και 0,7%.

Το ΑΕΠ της Ισπανίας ξεπέρασε τις προσδοκίες το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 0,7%, πάνω από την πρόβλεψη του Reuters για 0,6%. Η ανάπτυξη ήταν επίσης υψηλότερη από τους προηγούμενους τρεις μήνες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στο 0,6%, σύμφωνα με στοιχεία του Ισπανικού Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (INE). «Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θα είμαστε η #1 πιο προηγμένη οικονομία όσον αφορά την επιτάχυνση του ΑΕΠ», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο, στο CNBC τον Απρίλιο.

«Η Ισπανία αποτελεί πλέον μια φοβερή εξαίρεση όσον αφορά την ανάπτυξη. Είναι επίσης ένα τέλειο μέρος για επενδύσεις», πρόσθεσε. Η επιτυχία της ισπανικής οικονομίας βασίζεται στην υψηλή κατανάλωση και τις επενδύσεις, καθώς και στον τουρισμό, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και τη μετανάστευση. «Δεν είναι μόνο ο τουρισμός των 100 δισ. ευρώ. Εξάγουμε περισσότερα σε υπηρεσίες σε εταιρείες όπως η πληροφορική και τα χρηματοοικονομικά. Αυτό λοιπόν αποτελεί στοιχείο εκσυγχρονισμού της ισπανικής οικονομίας», τόνισε.

Παρά την οικονομική ανάπτυξη, την Ισπανία περιμένουν αρκετές προκλήσεις, όπως η διατήρηση των μισθών σύμφωνα με το αυξανόμενο κόστος ζωής, η κλιματική αλλαγή, μια ολοένα και πιο διχασμένη πολιτική σκηνή και το γεγονός ότι η χώρα έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης των νέων στην ΕΕ. «Τι θα συμβεί με τους δασμούς και το διεθνές εμπόριο, ειδικά σε μια οικονομία όπως η Ισπανία, όπου οι εξαγωγές αγαθών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια;» διερωτάται ο Κουέρμπο.

«Η δεύτερη πρόκληση είναι ότι τα ποσοστά αποταμίευσης παραμένουν σχετικά χαμηλά. Μια τρίτη πηγή είναι οι σχετικά βραδείς ρυθμοί επενδύσεων. Και τέλος, πώς να μειωθεί το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος» εξήγησε, ωστόσο, ο τουρισμός στην Ισπανία αντιπροσωπεύει περίπου το 12% του ΑΕΠ της χώρας, καθώς επωφελείται από την ανάκαμψη της πανδημίας και τις χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας υποστηρίζεται επίσης από την υψηλή μετανάστευση. Ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλείνουν τα σύνορά τους, η Ισπανία σχεδιάζει να υποδεχτεί σχεδόν 1 εκατ. μετανάστες τα επόμενα τρία χρόνια, μέσω προγραμμάτων βίζας και χορήγησης αδειών παραμονής. «Το 90% της αύξησης του εργατικού δυναμικού από το 2021 προέρχεται από τη μετανάστευση», δήλωσε στο CNBC ο επικεφαλής οικονομολόγος της BBVA Research, Μιγκέλ Καρντόζο.

«Αυτό επιτρέπει στον τομέα των υπηρεσιών να επεκταθεί. Διατηρεί τις επιχειρήσεις σχετικά ανταγωνιστικές όσον αφορά τον περιορισμό της αύξησης του κόστους εργασίας και επιτρέπει, για παράδειγμα, στις τιμές των υπηρεσιών να παραμείνουν σχετικά συγκρατημένες σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού» εξήγησε ενώ πέρυσι, οι περισσότεροι άνθρωποι που μετανάστευσαν στην Ισπανία προέρχονταν από την Κολομβία, τη Βενεζουέλα και το Μαρόκο.

Η οικονομία της Ισπανίας έχει επίσης ενισχυθεί από τα κεφάλαια των 163 δισ. ευρώ μέσω του Next Generation EU με επιχορηγήσεις και δάνεια. Παρ' όλα αυτά, η ισπανική κυβέρνηση στοχεύει να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια σε τομείς όπως οι ΑΠΕ. Από τότε που επένδυσε στην πράσινη ενέργεια τη δεκαετία του 2000, η ​​Ισπανία έχει επωφεληθεί από το χαμηλό κόστος ενέργειας και έχει δει μικρότερο αντίκτυπο από την ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.