Δασμοί: Ευρωπαϊκά ταχυδρομεία «φρενάρουν» τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ

«Λόγω έλλειψης επιπλέον πληροφοριών από τα αμερικανικά τελωνεία για τους τεχνικούς όρους αποστολής δεμάτων προς τις ΗΠΑ, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε προσωρινά τις αποστολές», ανέφερε αξιωματούχος της La Poste. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και η γερμανική εταιρεία ταχυδρομείων, εξηγώντας ότι θα περιορίσει «προσωρινά» σημαντικά τις αποστολές δεμάτων και προϊόντων προς τις ΗΠΑ.

Την αναστολή της αποστολής δεμάτων με κάποιες εξαιρέσεις στις ΗΠΑ πολλά ευρωπαϊκά ταχυδρομεία λόγω της αυστηροποίησης των δασμών Τραμπ. Από τη Δευτέρα η γαλλική εταιρεία ταχυδρομείων La Poste επεσήμανε ότι δεν θα δέχεται δέματα με προορισμό τις ΗΠΑ, με εξαίρεση όσα αποστέλλονται μέσω της Chronopost ή όταν πρόκειται για δώρα μεταξύ φυσικών προσώπων η αξία των οποίων είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

Από σήμερα η Deutsche Post, που πλέον έχει μετονομαστεί σε DHL Group, «θα αναστείλει προσωρινά» την στάνταρ αποστολή δεμάτων προς τις ΗΠΑ. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται συνήθως από φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις και αφορά δέματα μέγιστου βάρους 31 κιλών, διευκρινίζει στον ιστότοπό της η DHL. Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δέματα που δηλώνονται ως δώρα και έχουν μέγιστη αξία 100 δολάρια (86 ευρώ), προσθέτει, όπως και η αποστολή εγγράφων.

Ωστόσο η DHL υπογραμμίζει ότι θα εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να αποφευχθούν παρατυπίες. Ήδη τον Απρίλιο η DHL είχε επισημάνει ότι αναστέλλει προσωρινά τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ αξίας μεγαλύτερης των 800 ευρώ. Εξάλλου και άλλοι εθνικοί πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών της Ευρώπης – όπως η BPost του Βελγίου, η Correos της Ισπανίας, η PostNord, το δανοσουηδικό δίκτυο, ή ακόμη και η Austrian Post της Αυστρίας-- έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχους περιορισμούς.

Και το κίνημα θα μπορούσε να εξαπλωθεί καθώς η PostEurop, η Ένωση Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ταχυδρομικών Φορέων η οποία εκπροσωπεί τους ευρωπαϊκούς δημόσιους ταχυδρομικούς φορείς και περιλαμβάνει 52 μέλη, προειδοποίησε στις 19 Αυγούστου για τον κίνδυνο αναστολής των αποστολών δεμάτων προς τις ΗΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το AFP.

Οι νέοι κανονισμοί των ΗΠΑ, «οι οποίοι υιοθετούν διαφορετική προσέγγιση από αυτή που προβλέπεται σε παγκόσμιο επίπεδο από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση», θα έχουν «σημαντικό αντίκτυπο στις ταχυδρομικές εταιρείες όλου του κόσμου και στους πελάτες τους που στέλνουν προϊόντα μέσω των ταχυδρομικών δικτύων προς την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ», τόνισε η PostEurop.

Εάν δεν βρεθεί «λύση» «πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός στις 29 Αυγούστου 2025, τα μέλη της PostEurop, σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν ή να αναστείλουν προσωρινά την αποστολή αγαθών μέσω ταχυδρομικών δικτύων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποίησε.