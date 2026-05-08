Μαρινάκης: «Στόχος της κυβέρνησης για το 2027 παραμένει η αυτοδυναμία»

Για τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τις φήμες για απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της ΝΔ και το αν θα επηρεάσει το κόμμα αλλά και την πρώτη πολιτική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα μίλησε μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1.

«Για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, η φράση του πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητικής φύσεως, δεν μιλούσε για κάποιους που δεν "ιδρώνουν". Είπε το αυτονόητο, το οποίο ο ίδιος το έχει βιώσει από βουλευτής Β' Αθηνών, υπουργός και πάνω από όλα ένα στέλεχος της ΝΔ που έφτασε να ηγείται της παράταξης της χώρας του, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να "ιδρώσεις τη φανέλα"», είπε αρχικά ο κ. Μαρινάκης.

Και ανέφερε ότι σε περιόδους δύσκολης επικαιρότητας για την κυβέρνηση απαιτούνται πιο ξεκάθαρες απαντήσεις και μεγαλύτερη δημόσια παρουσία από τα κυβερνητικά στελέχη, ιδιαίτερα σε ζητήματα που προκαλούν κοινωνική πίεση. Υπογράμμισε πως κατά την περίοδο μετά την τραγωδία των Τεμπών υπήρξε, όπως είπε, προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης, την οποία η κυβέρνηση όφειλε να αντικρούσει με σεβασμό προς τους συγγενείς των θυμάτων και την κοινωνία. Σημείωσε ότι τότε ορισμένα στελέχη βγήκαν περισσότερο μπροστά στη δημόσια συζήτηση, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θεωρεί πως κάποιοι «κρύφτηκαν».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στο χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά την κυβερνητική πολιτική όταν η επικαιρότητα είναι μονοθεματική. Επεσήμανε ότι η πολιτική παρουσία δεν εξαντλείται στις εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, αλλά απαιτεί και συνεχή επαφή με την κοινωνία και τις τοπικές κοινωνίες, αναφέροντας ως παράδειγμα την παρουσία υπουργών σε όλη τη χώρα. Υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβερνητική ατζέντα πρέπει να καθορίζεται από τα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στον Νίκο Δένδια, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του με την κυβέρνηση και σημείωσε ότι υπήρξε βασικός συντελεστής της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στους συγκεκριμένους τομείς και χαρακτήρισε λανθασμένη την εστίαση της δημόσιας συζήτησης σε ένα μόνο πρόσωπο ή υπουργό.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να παραμένει προσηλωμένη στα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα. Ανέφερε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στη μείωση του χρέους, γεγονός που επιτρέπει τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας, ενώ έκανε αναφορά και στις επιτυχίες της κυβέρνησης, στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις που απομακρύνονται από τα προβλήματα της κοινωνίας δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες και δεν προσφέρουν ουσιαστικά.

Σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας θα εντείνονται τα σχετικά σενάρια, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις δημοσκοπήσεις «χρήσιμο εργαλείο», σημειώνοντας ότι η πραγματική πολιτική αποτύπωση προκύπτει κυρίως από την εκτίμηση ψήφου και όχι μόνο από την πρόθεση ψήφου, καθώς σημαντικό ποσοστό πολιτών παραμένει αναποφάσιστο. Ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται δημοσκοπικά κοντά στο 30%, ποσοστό που, όπως είπε, είναι αντίστοιχο με εκείνο από το οποίο ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος του 2023, διευκρινίζοντας πάντως ότι «κάθε εκλογική διαδικασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης ότι ο στόχος της κυβέρνησης για το 2027 παραμένει η αυτοδυναμία και συνέδεσε την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας με την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου και την παρουσίαση ενός σαφούς σχεδίου για την επόμενη τετραετία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνολικά της παράταξης είναι ότι αυτό το οποίο λέμε έχει αρχή, μέση και τέλος». Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν βελτιώσεις, κυρίως στην οικονομία και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται σε παροχολογία αλλά εξηγεί και τον τρόπο χρηματοδότησης των μέτρων στήριξης μέσω της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Αντιπαραβάλλοντας τη στάση της κυβέρνησης με εκείνη της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι «εμείς δεν λέμε μόνο τι θα δώσουμε, εξηγούμε και πώς το δίνουμε», ενώ εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για νέα εκλογική νίκη όσο η κυβέρνηση συνεχίζει να παρουσιάζει συγκεκριμένο πρόγραμμα και, όπως είπε, απέναντί της υπάρχουν κυρίως «φωνές, τοξικότητα και αντιρρήσεις "όχι για το όχι"».

Αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η επανεμφάνιση ενός πρώην πρωθυπουργού «δεν μπορεί να υποτιμηθεί» και τη χαρακτήρισε πολιτικό γεγονός, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας έχει ήδη αξιολογηθεί από τους πολίτες τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Υποστήριξε ωστόσο ότι ο πρώην πρωθυπουργός κινείται σε διαφορετικό πολιτικό πεδίο από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «παίζει σε ένα άλλο γήπεδο», το οποίο συνέδεσε με «τη δημαγωγία, τις εύκολες αλλά ανεφάρμοστες λύσεις και την έντονη αντιπαράθεση». Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή τη λογική, επιμένοντας στον προγραμματικό λόγο, την αυτοκριτική και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα πολιτικής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η επιστροφή Τσίπρα ενδέχεται να προκαλέσει ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να επηρεάσει τη στρατηγική της κυβέρνησης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ο κ. Τσίπρας να καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε τις προβλέψεις, δηλώνοντας ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Σημείωσε πάντως ότι ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει το πλεονέκτημα ότι εκφράζει αυθεντικά έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά και το μειονέκτημα ότι έχει ήδη κριθεί από τους πολίτες τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Όπως ανέφερε, «οι πολίτες έχουν δει τον κύριο Τσίπρα και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αντιπολίτευσης», προσθέτοντας ότι η τελική κρίση ανήκει στην κοινωνία και τους ψηφοφόρους.

Για τις φήμες περί πιθανής απουσίας του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση και ότι η πρόσκληση προς τον πρώην πρωθυπουργό θα γίνει θεσμικά από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Θόδωρο Ρουσόπουλο. Υπογράμμισε ότι ο κ. Καραμανλής αποτελεί «ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης» και σημείωσε πως όλοι επιθυμούν την παρουσία του στο συνέδριο. Παράλληλα, τόνισε ότι το συνέδριο «ανήκει στην παράταξη και όχι σε κάποιο πρόσωπο», επισημαίνοντας ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί κυρίως από την ικανότητά της να απαντήσει στα προβλήματα της κοινωνίας και ιδιαίτερα στα «καυτά» ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Όπως ανέφερε, μετά την περίοδο των μνημονίων και «των εύκολων λύσεων», οι πολίτες αξιολογούν πλέον τα κόμματα με βάση την αποτελεσματικότητα, την κοστολόγηση των προτάσεών τους και τη δυνατότητα υλοποίησής τους.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ