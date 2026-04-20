Κορωνησία Άρτας: Το νησάκι του Αμβρακικού με την ιδιαίτερη ομορφιά

Μόλις 25 χλμ. από την πόλη της Άρτας θα συναντήσετε ένα γραφικό ψαροχώρι που μοιάζει να επιπλέει στο νερό.

Αν ποτέ βρεθείτε στην περιοχή της Άρτας και σας προτείνουν να επισκεφθείτε την Κορωνησία, μην χάσετε την ευκαιρία. Πρόκειται για ένα χωριό - ζωγραφιά στη μέση του υγρότοπου του Αμβρακικού. Ένα μέρος που ειδικά αν το δει κανείς από ψηλά, μπορεί να καταλάβει την ομορφιά του.

Για να φτάσετε στο γραφικό αυτό ψαροχώρι, που απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Άρτας, πρέπει να διασχίσετε μία στενή λωρίδα γης ανάμεσα σε δύο λιμνοθάλασσες, της Λογαρού και του Τσουκαλιού. Η διαδρομή θα σας προσφέρει μαγικές εικόνες. Το νησάκι φημίζεται για τη φυσική του ομορφιά, αλλά και για τις ψαροταβέρνες του και αποτελεί έναν εναλλακτικό και ήρεμο προορισμό ειδικά για τους φυσιολάτρες.

