Στάρμερ: Παρουσιάζεται σήμερα στο κοινοβουλίο για την υπόθεση Μάντελσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρουσιάζεται σήμερα ενώπιον των βουλευτών στη Βουλή των Κοινοτήτων, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα μετά τα πυρά που δέχθηκε κατόπιν νέων αποκαλύψεων στην υπόθεση Μάντελσον.

Ο αρχηγός των Εργατικών, η δημοτικότητα του οποίου έχει καταρρακωθεί, δυσκολεύεται να δώσει τέλος σε αυτήν την κρίση και βρίσκεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με αιτήματα για την παραίτησή του.

Εδώ και μήνες, ο Στάρμερ έχει αποδυναμωθεί λόγω της απόφασής του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον προτού τον αποπέμψει τον Σεπτέμβριο κατηγορώντας τον για «επανειλημμένα ψέματα» όσον αφορά το εύρος των σχέσεών του με τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο την περασμένη Πέμπτη, όταν η εφημερίδα The Guardian αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε άδεια ασφαλείας στον Μάντελσον για τη θέση αυτή τον Ιανουάριο του 2025, παρά την δυσμενή γνωμοδότηση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον έλεγχο ασφαλείας.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί γι' αυτήν τη δυσμενή γνωμοδότηση πριν από την περασμένη Τρίτη, πυροδοτώντας αμέσως κατηγορίες εναντίον του ότι ψεύδεται.

Τον Φεβρουάριο είχε δηλώσει ενώπιον των βουλευτών ότι «όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες» είχαν γίνει σεβαστές κατά την εξέταση του φακέλου του Πίτερ Μάντελσον.

Την Παρασκευή έκρινε ότι είναι «εντελώς απαράδεκτο» και «ασυγχώρητο» το γεγονός ότι δεν είχε όλες τις πληροφορίες. Επίσης δήλωσε ότι οι υπουργοί του και η Ντάουνινγκ Στριτ είχαν μείνει στο σκοτάδι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε εξάλλου να παρουσιάσει σήμερα «όλα τα γεγονότα με απόλυτη διαφάνεια» ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων, όπου θα μιλήσει γύρω στις 17:30 ώρα Ελλάδος, προτού δεχθεί ερωτήσεις από τους βουλευτές.

Αποδιοπομπαίος τράγος

Ο ηγέτης των Εργατικών καταλόγισε ευθύνες στους υπευθύνους του υπουργείου Εξωτερικών για το ότι ενέκριναν τον διορισμό αυτόν παρά τη δυσμενή γνωμοδότηση που υπήρχε.

Μερικές ώρες μετά τις αποκαλύψεις της βρετανικής εφημερίδας, την Πέμπτη το βράδυ, ο Κιρ Στάρμερ απέπεμψε τον πλέον υψηλόβαθμο λειτουργό του υπουργείου Εξωτερικών Όλι Ρόμπινς.

Αυτός μπορεί να δώσει αύριο, Τρίτη, τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, όταν θα μιλήσει ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Διάφοροι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τον Κιρ Στάρμερ ότι μετέτρεψε τον Όλι Ρόμπινς σε αποδιοπομπαίο τράγο.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος ανέβηκε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2024 έχοντας εξασφαλίσει πολύ μεγάλη πλειοψηφία.

Είναι «αδύναμος, τεμπέλης και ανίκανος», του επιτέθηκε χθες, Κυριακή, η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοκ.

Το σαββατοκύριακο η κυβερνητική του ομάδα ανέλαβε την υπεράσπισή του.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Guardian ότι ο Κιρ Στάρμερ «δεν θα είχε ποτέ μα ποτέ διορίσει» τον Πίτερ Μάντελσον αν γνώριζε ότι αυτός δεν είχε περάσει τον έλεγχο ασφαλείας.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών όταν έγινε ο διορισμός αυτός, σημείωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τη δυσμενή γνωμοδότηση.

«Πιστεύω ότι (ο Κιρ Στάρμερ) είναι ένας έντιμος και ακέραιος άνθρωπος που αναγνωρίζει ότι ο διορισμός (του Μάντελσον) ήταν λάθος», δήλωσε παράλληλα η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ στο Sky News.

Ο Κιρ Στάρμερ είχε προειδοποιηθεί για τον «κίνδυνο σε θέματα υπόληψης» που έθεταν οι σχέσεις του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπστιν προτού τον διορίσει, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που είχαν δημοσιευτεί τον Μάρτιο.

Η υπόθεση Μάντελσον είχε ήδη ωθήσει τον Φεβρουάριο τον Κιρ Στάρμερ να ζητήσει συγγνώμη και να εκφράσει τη λύπη του για τον διορισμό του στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ. Τότε είχαν παραιτηθεί ο επικεφαλής του γραφείου του όπως και ο επικεφαλής επικοινωνιών του.

Ωστόσο ακόμη κι αν ο Κιρ Στάρμερ καταφέρει σήμερα να πείσει τους βουλευτές, η ανάσα που θα πάρει προβλέπεται σύντομη, καθώς στις αρχές Μαΐου ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τοπικές εκλογές που προαναγγέλλονται πολύ δύσκολες για το Εργατικό Κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ