Χρηματοδοτήσεις 1 δισ. ευρώ ετησίως για τις ορεινές περιοχές - Δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού

Δρομολογούνται δράσεις ενίσχυσης του ορεινού τουρισμού και κονδύλια για τη βελτίωση των υποδομών των ορεινών κοινοτήτων.

Δράσεις ενίσχυσης της περιφέρειας και ειδικά της ορεινής Ελλάδας δρομολογεί η κυβέρνηση με στόχο να αναζωογονήσει τις εν λόγω περιοχές και να επιτύχει ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζει χρηματοδοτήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ κατ’ έτος, τόσο από το ΕΣΠΑ, όσο κι από άλλα διαθέσιμα κονδύλια (Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ΠΔΕ), ώστε να ενισχυθούν σταδιακά 12 κρίσιμοι πυλώνες, μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός.

«Το στοίχημα είναι δύσκολο αλλά το επιδιώκουμε με ρεαλισμό και ρομαντισμό, με βούληση και σχέδιο», ανέφερε σχετικά ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε χθεσινή εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού για τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ορεινού τουρισμού της χώρας. Προσέθεσε δε ότι η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού δεν είναι μια εναλλακτική επιλογή, αλλά βρίσκεται στην αιχμή της στρατηγικής της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαμόρφωση ενός πιο ισόρροπου και ανθεκτικού μοντέλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προς αυτή την κατεύθυνση έχει συσταθεί η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης η οποία λειτουργεί ως ενιαίος θεσμικός πυλώνας και κόμβος διασύνδεσης μεταξύ κράτους και περιφέρειας με στόχο την εφαρμογή και τον εμπλουτισμό της ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής 12 πυλώνων που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την αναζωογόνηση των ορεινών κοινοτήτων. Παρότι η αναλυτική παρουσίαση των 12 πυλώνων περιφερειακής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί προσεχώς, ο κ. Κοντογεώργης επεσήμανε ότι θα περιλαμβάνει την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών, όπως δρόμοι, ύδρευση, κέντρα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων βαθμίδων. Παράλληλα ήδη προωθείται η ενίσχυση των υποδομών συνδεσιμότητας, όπως το internet, ενώ δρομολογείται και η ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών, όπως τα καταφύγια.

Σύντομα δε, όπως ανέφερε, θα ενεργοποιηθεί και μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να ενημερωθεί για τις υποδομές και τα κίνητρα μετεγκατάστασης σε συγκεκριμένες περιοχές. «Το κύριο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε το δικαίωμα όσων επιμένουν ορεινά, να παραμείνουν, να εργαστούν και να ευημερήσουν στον τόπο που γεννήθηκαν και αγαπούν», τόνισε.

Προσπάθειες ενίσχυσης του ορεινού τουρισμού

Οι ενέργειες βέβαια για τον πυλώνα του ορεινού τουρισμού έχουν ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε από το βήμα της ίδιας εκδήλωσης η αρμόδια υπουργός, κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα το υπουργείο παρουσίασε χθες τη σχετική καμπάνια για την προώθηση του ορεινού τουρισμού, με σύνθημα «Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο». Η καμπάνια στοχεύει σε πρώτη φάση στην ενίσχυση του εγχώριου τουριστικού ρεύματος και στη συνέχεια στην προσέλκυση επισκεπτών του εξωτερικού, αναδεικνύοντας μια άλλη πλευρά της χώρας και ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της ορεινής Ελλάδας.

«Ήδη από το 2025 υλοποιήσαμε μια δέσμη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού με γνώμονα τις σύγχρονες προκλήσεις και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από διευρυμένες επιλογές για ταξιδιώτες. Θεσμοθετήσαμε τη λειτουργία των χιονοδρομικών σε 12μηνη βάση και την αναβάθμισή τους μέσα από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 90 εκατ. ευρώ, δημιουργήσαμε ένα νέο τουριστικό προϊόν με πυρήνα τον βιώσιμο ορεινό τουρισμό και προβλέψαμε ενισχυμένα κίνητρα για όσους αποφασίζουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” στην ορεινή Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού 12 μήνες τον χρόνο σε όλες τις Περιφέρειες. Σύμφωνα με την ίδια μάλιστα, το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» που αναμένεται να βγει σύντομα, θα περιλαμβάνει και πάλι ενισχυμένα κίνητρα για όσους στραφούν στον ορεινό τουρισμό.

Παρότι βέβαια οι προσπάθειες για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και τη διεύρυνση της σεζόν εντείνονται, αποδίδοντας εν μέρει καρπούς - η αύξηση των αφίξεων ήταν εντονότερη κατά τους πρώτους και στους τελευταίους μήνες του 2025 - το στοίχημα απαιτεί πολλές ακόμη παραμέτρους για να κερδηθεί, όπως επισημαίνουν φορείς του κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες καλές ευρωπαϊκές πρακτικές όπως οι ενδιάμεσες διακοπές για τα σχολεία, που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Όσο για το τρέχον έτος, παρότι ξεκίνησε με ιδιαίτερη δυναμική, ο πόλεμος δείχνει να έχει φρενάρει εν μέρει τον ρυθμό των κρατήσεων και τη ζήτηση, βάζοντας αστερίσκους στις συνολικές επιδόσεις του κλάδου. Όπως τονίζουν παράγοντες του κλάδου, αν υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, η επίδραση θα είναι αμελητέα στο σύνολο της χρονιάς. Αν όμως η υφιστάμενη εμπόλεμη κατάσταση συνεχιστεί, οι συνέπειες θα είναι πολλαπλάσιες, όχι τόσο γιατί θα περιοριστούν οι κρατήσεις για τη χώρα μας, αλλά γιατί θα συρρικνωθεί το μέσο εισόδημα των δυνητικών ταξιδιωτών αλλά και η κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων, δεδομένων της εκτόξευσης του λειτουργικού κόστους.